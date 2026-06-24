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Quel rôle l’OCS peut-elle jouer dans la construction d’un monde multipolaire?

Quel rôle l’OCS peut-elle jouer dans la construction d’un monde multipolaire?

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, analyste militaire et géopolitique, revient sur les défis et les perspectives de... 24.06.2026, Sputnik Afrique

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Quel rôle l’OCS peut-elle jouer dans la construction d’un monde multipolaire? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, analyste militaire et géopolitique, revient sur les défis et les perspectives de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à l’occasion de son 25e anniversaire. Selon lui, cette organisation pourrait jouer un rôle majeur dans l’émergence d’un ordre international multipolaire.

Pour le colonel Régis Chamagne, sécurité et développement économique sont étroitement liés. "Il ne peut y avoir de commerce efficace (...) sans sécurité", explique-t-il. Selon lui, la sécurisation de l’initiative chinoise "La Ceinture et la Route" et la stabilité de l’espace eurasien évolueront conjointement. "Je pense qu’il y aura coévolution des deux au fur et à mesure que le changement de paradigme géopolitique se concrétisera", affirme-t-il.L’analyste estime également que les institutions créées après la Seconde Guerre mondiale ne remplissent plus leur rôle initial. Enfin, le colonel Chamagne considère que la remise en cause du système du pétrodollar est l’une des grandes transformations en cours. Selon lui, "la dédollarisation de l’économie mondiale" s’accélère et pourrait offrir davantage de marges de manœuvre aux pays du Sud. "La sortie du système dollar ainsi que la fin du recours à la Banque mondiale et au FMI constituera une libération pour tous les pays et notamment les pays africains", conclut-il.🎙️ Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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