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Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"

Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"

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Dans ce nouvel épisode de Pouls, la fin d'un monopole historique et des opportunités concrètes qui s'ouvrent pour le continent africain et pour Madagascar sont... 24.06.2026, Sputnik Afrique

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Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Pouls, la fin d'un monopole historique et des opportunités concrètes qui s'ouvrent pour le continent africain et pour Madagascar sont au centre des discussions! Cela, avec Richard Rakotonirina, le Président de l'Association "Les Amis de la Russie à Madagascar".

Cela, avec Richard Rakotonirina, le Président de l'Association "Les Amis de la Russie à Madagascar".Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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