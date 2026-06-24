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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"
Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"
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Dans ce nouvel épisode de Pouls, la fin d'un monopole historique et des opportunités concrètes qui s'ouvrent pour le continent africain et pour Madagascar sont... 24.06.2026, Sputnik Afrique
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Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"
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Dans ce nouvel épisode de Pouls, la fin d'un monopole historique et des opportunités concrètes qui s'ouvrent pour le continent africain et pour Madagascar sont au centre des discussions! Cela, avec Richard Rakotonirina, le Président de l'Association "Les Amis de la Russie à Madagascar".
Cela, avec Richard Rakotonirina, le Président de l'Association "Les Amis de la Russie à Madagascar".Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Pour Madagascar, "le rouleau compresseur est en marche"

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Dans ce nouvel épisode de Pouls, la fin d'un monopole historique et des opportunités concrètes qui s'ouvrent pour le continent africain et pour Madagascar sont au centre des discussions!
Cela, avec Richard Rakotonirina, le Président de l'Association "Les Amis de la Russie à Madagascar".
"Nous, en tant que pays colonisé, depuis 66 ans, la France a une grande emprise sur Madagascar et sur d'autres pays africains, dont ils pensaient que nous sommes leur pays pré carré. Ils ne veulent pas nous lâcher. Maintenant l'histoire est un peu différente et c'est incontournable", explique le Président du parti "Réveil Patriotique de Madagascar Uni".
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