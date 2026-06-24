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Develay: "L'Europe aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe des nations, mais l'Euro-mondialisme"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute de la reprise des négociations sur l’entrée de l’Ukraine... 24.06.2026, Sputnik Afrique
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Develay: "L'Europe aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe des nations, mais l'Euro-mondialisme"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute de la reprise des négociations sur l’entrée de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’Union européenne.
Alors que les discussions reprennent au sujet de l’intégration de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’Union européenne, l’Ukraine est particulièrement secouée par des scandales de corruption, que les Européens ne peuvent ignorer, ainsi que par une résurgence de l’idéologie nazie, qui ne semble pas les déranger outre mesure. Comme le souligne Arnaud Develay:Les problèmes territoriaux de ces deux pays aux frontières contestées devraient théoriquement être un obstacle à leur intégration européenne, comme le souligne Arnaud Develay. Pourtant, au contraire, dans le cadre de la ligne des élites globalistes, cela présente un intérêt dans leur guerre contre la Russie et la Moldavie pourrait être instrumentalisée comme l’Ukraine. C’est en tout cas ce qui ressort des white papers de la Rand, feuille de route des dirigeants américains, prévoyant dès 2019 "de harceler, d'épuiser la Russie à ses frontières et au-delà. Donc dans ce contexte, effectivement, la Moldavie, avec ce contingent en Transnistrie, rappelons aussi la situation en Gagaouzie, on a tous les éléments nécessaires pour, à un moment donné, actionner les leviers qui permettront d'embraser la région et d'obliger la Russie à intervenir pour protéger cette enclave".Pour Arnaud Develay, l’Union européenne est une forme de régionalisation de la globalisation, qui rappelle un projet ancien, "le système qui était prévu en cas de victoire de l'Allemagne nazie pour l'après-guerre". Et de préciser que "pour peu qu'elles remportent le pari de défaire la Russie et de s'emparer de ses ressources, en tout cas au travers du placement de gens compatibles à Moscou pour ses intérêts économiques", nous aboutirions à un grand Empire globaliste.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Develay: "L'Europe aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe des nations, mais l'Euro-mondialisme"
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, discute de la reprise des négociations sur l’entrée de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’Union européenne.
Alors que les discussions reprennent au sujet de l’intégration de l’Ukraine et de la Moldavie dans l’Union européenne, l’Ukraine est particulièrement secouée par des scandales de corruption, que les Européens ne peuvent ignorer, ainsi que par une résurgence de l’idéologie nazie, qui ne semble pas les déranger outre mesure. Comme le souligne Arnaud Develay:
"Malheureusement, je pense que d'un côté, ils s'en moquent totalement, mais c'est surtout que tous les grands discours lénifiants qu'on a pu entendre depuis 50 ans sur un projet européen semblent complètement désuets aujourd'hui quand on voit la manière un peu saccadée et grossière avec laquelle Bruxelles prétend convaincre ses constituants européens, que ces deux pays partagent nos valeurs. Rappelons que le 14 juillet prochain, pour la première fois depuis le 16 juillet 42, nous allons avoir défiler sur les Champs-Élysées des effectifs militaires, qui se revendiquent d'une idéologie à tout le moins néonazie".
Les problèmes territoriaux de ces deux pays aux frontières contestées devraient théoriquement être un obstacle à leur intégration européenne, comme le souligne Arnaud Develay. Pourtant, au contraire, dans le cadre de la ligne des élites globalistes, cela présente un intérêt dans leur guerre contre la Russie et la Moldavie pourrait être instrumentalisée comme l’Ukraine. C’est en tout cas ce qui ressort des white papers de la Rand, feuille de route des dirigeants américains, prévoyant dès 2019 "de harceler, d'épuiser la Russie à ses frontières et au-delà. Donc dans ce contexte, effectivement, la Moldavie, avec ce contingent en Transnistrie, rappelons aussi la situation en Gagaouzie, on a tous les éléments nécessaires pour, à un moment donné, actionner les leviers qui permettront d'embraser la région et d'obliger la Russie à intervenir pour protéger cette enclave".
Pour Arnaud Develay, l’Union européenne est une forme de régionalisation de la globalisation, qui rappelle un projet ancien, "le système qui était prévu en cas de victoire de l'Allemagne nazie pour l'après-guerre". Et de préciser que "pour peu qu'elles remportent le pari de défaire la Russie et de s'emparer de ses ressources, en tout cas au travers du placement de gens compatibles à Moscou pour ses intérêts économiques", nous aboutirions à un grand Empire globaliste.
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