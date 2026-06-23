Niger-Orano: la fin d'une ère d’exploitation et de pillage nucléaire

"Et Orano, c'était la même chose, c'est une société française, Areva Orano, c'était une société française qui avait besoin d'uranium parce que la France a besoin d'uranium pour faire fonctionner ses centrales qui fonctionnent à base d'uranium, ces centrales, et bien ils sont venus, ils ont pris de l'uranium et c'est tout. Et c'est pour ça que les Nigériens ont dit: "Écoutez, ça fait 57 ans que vous prenez notre uranium, c'est terminé. On ne peut plus continuer à vous laisser prendre l'uranium, ça suffit, il faut que vous discutiez avec nous, il faut qu'on se comprenne, qu'on essaie de revoir les prix, de voir comment il est possible de faire cela. Malheureusement, l'État français n'arrive pas à discuter, ils ne savent pas discuter avec les pays africains. Lorsqu'il s'agit de négocier avec d'autres pays dans le monde, oui, ils peuvent le faire, mais les pays…"