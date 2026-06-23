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Niger-Orano: la fin d'une ère d’exploitation et de pillage nucléaire
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Le Niger a annulé le 18 mai dernier le permis d'Orano pour des impayés et la pollution. Dernier acte d'une escalade après la suspension des exportations, la... 23.06.2026, Sputnik Afrique
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Niger-Orano: la fin d'une ère d’exploitation et de pillage nucléaire
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Le Niger a annulé le 18 mai dernier le permis d'Orano pour des impayés et la pollution. Dernier acte d'une escalade après la suspension des exportations, la nationalisation de Somaïr en 2025 et l'attaque de l'aéroport en janvier dernier. Décryptage de Maryam Feudjio et Ibou Sy dans Le Narratif Africain.
L'Afrique n'est plus un acquis, selon l'analyste politique Ibou Sy. Aux opérateurs économiques français qui croient encore que les marchés du continent leur sont promis, il rappelle une réalité: ce temps est révolu. Désormais, il faudra négocier, convaincre, et surtout prouver aux populations africaines que les investissements profitent d'abord à elles. Fini le temps des pré-acquis coloniaux.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!
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Niger-Orano: la fin d'une ère d’exploitation et de pillage nucléaire
Le Niger a annulé le 18 mai dernier le permis d'Orano pour des impayés et la pollution. Dernier acte d'une escalade après la suspension des exportations, la nationalisation de Somaïr en 2025 et l'attaque de l'aéroport en janvier dernier. Décryptage de Maryam Feudjio et Ibou Sy dans Le Narratif Africain.
L'Afrique n'est plus un acquis, selon l'analyste politique Ibou Sy. Aux opérateurs économiques français qui croient encore que les marchés du continent leur sont promis, il rappelle une réalité: ce temps est révolu. Désormais, il faudra négocier, convaincre, et surtout prouver aux populations africaines que les investissements profitent d'abord à elles. Fini le temps des pré-acquis coloniaux.
"Et Orano, c'était la même chose, c'est une société française, Areva Orano, c'était une société française qui avait besoin d'uranium parce que la France a besoin d'uranium pour faire fonctionner ses centrales qui fonctionnent à base d'uranium, ces centrales, et bien ils sont venus, ils ont pris de l'uranium et c'est tout. Et c'est pour ça que les Nigériens ont dit: "Écoutez, ça fait 57 ans que vous prenez notre uranium, c'est terminé. On ne peut plus continuer à vous laisser prendre l'uranium, ça suffit, il faut que vous discutiez avec nous, il faut qu'on se comprenne, qu'on essaie de revoir les prix, de voir comment il est possible de faire cela. Malheureusement, l'État français n'arrive pas à discuter, ils ne savent pas discuter avec les pays africains. Lorsqu'il s'agit de négocier avec d'autres pays dans le monde, oui, ils peuvent le faire, mais les pays…"
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