L'Afrique peut-elle devenir indépendante militairement?

"Mais quel est le but d'une base militaire? Si elle est là pour défendre les intérêts du pays, ce qui est le contraire, ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Et dans le cadre de Djibouti, ça paraît un commerce, si vous voulez, un peu nous y aborder. Parce que ces bases militaires-là sont échangées. N'est-ce pas, contre de l'argent, ce qui décède, le côté militaire de ce pays-là. […] Il faut se poser d'innombrables questions pour arriver à trouver une solution, n'est-ce pas, ou une réponse par rapport au problème des bases militaires en Afrique en général. Je pense, à mon avis, en tant que consultant, en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, qu'une base militaire dans un État africain, ma foi, semble nuisible non seulement pour l'armée et aussi pour nos populations, vu que ces bases-là ne sont pas fréquentées par les nationaux, nos politiques et surtout par nos chefs militaires", avance l'expert.