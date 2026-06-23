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L'Afrique peut-elle devenir indépendante militairement?
L'Afrique peut-elle devenir indépendante militairement?
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Soixante ans après les indépendances, bases étrangères, restrictions d'armement et néocolonialisme maintiennent la dépendance sécuritaire du continent. Mais... 23.06.2026, Sputnik Afrique
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L'Afrique peut-elle devenir indépendante militairement?
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Soixante ans après les indépendances, bases étrangères, restrictions d'armement et néocolonialisme maintiennent la dépendance sécuritaire du continent. Mais les pays de l'AES, en chassant l'armée française, se tournent vers la Russie pour faire face au terrorisme. Dans ce numéro, Maryam Feudjio et Souleymane Amzat décryptent ces enjeux.
Souleymane Amzat, spécialiste des questions sécuritaires, est sans équivoque: selon lui, les bases militaires étrangères installées sur le sol africain ne sont pas une protection, mais une nuisance. Une nuisance pour l'armée hôte, privée de sa pleine souveraineté. Et une nuisance pour le pays, qui voit sa sécurité confiée à des puissances dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!
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Soixante ans après les indépendances, bases étrangères, restrictions d'armement et néocolonialisme maintiennent la dépendance sécuritaire du continent. Mais les pays de l'AES, en chassant l'armée française, se tournent vers la Russie pour faire face au terrorisme. Dans ce numéro, Maryam Feudjio et Souleymane Amzat décryptent ces enjeux.
Souleymane Amzat, spécialiste des questions sécuritaires, est sans équivoque: selon lui, les bases militaires étrangères installées sur le sol africain ne sont pas une protection, mais une nuisance. Une nuisance pour l'armée hôte, privée de sa pleine souveraineté. Et une nuisance pour le pays, qui voit sa sécurité confiée à des puissances dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens.
"Mais quel est le but d'une base militaire? Si elle est là pour défendre les intérêts du pays, ce qui est le contraire, ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Et dans le cadre de Djibouti, ça paraît un commerce, si vous voulez, un peu nous y aborder. Parce que ces bases militaires-là sont échangées. N'est-ce pas, contre de l'argent, ce qui décède, le côté militaire de ce pays-là. […] Il faut se poser d'innombrables questions pour arriver à trouver une solution, n'est-ce pas, ou une réponse par rapport au problème des bases militaires en Afrique en général. Je pense, à mon avis, en tant que consultant, en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, qu'une base militaire dans un État africain, ma foi, semble nuisible non seulement pour l'armée et aussi pour nos populations, vu que ces bases-là ne sont pas fréquentées par les nationaux, nos politiques et surtout par nos chefs militaires", avance l'expert.
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