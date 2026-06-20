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Le dollar s’affaiblit en Afrique face au yuan et une forte hausse du commerce avec la Chine

Le dollar s’affaiblit en Afrique face au yuan et une forte hausse du commerce avec la Chine

Sputnik Afrique

L’emprise du dollar s’affaiblit en Afrique, portée par le yuan chinois et une forte hausse des échanges commerciaux. 20.06.2026, Sputnik Afrique

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La domination du dollar américain sur le commerce africain est progressivement remise en question par la Chine, qui développe ses échanges en yuan et met en place des infrastructures financières alternatives sur le continent.▪️ Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique ont atteint un niveau record de 348 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 17,7 % par rapport à l’année précédente. Les exportations chinoises vers l’Afrique ont quant à elles bondi de 25,8 % pour atteindre 225 milliards de dollars.▪️ Les banques et les entreprises africaines règlent de plus en plus leurs transactions commerciales en yuan, notamment pour le financement des importations et les paiements à l’exportation.▪️ La Standard Bank d’Afrique du Sud s’est intégrée au système de paiement chinois CIPS et a traité près de 500 millions de dollars de transactions en quatre mois.▪️ Les exemptions tarifaires accordées par la Chine à 53 pays africains stimulent les exportations de produits tels que l'huile d'avocat du Kenya, les pommes d'Afrique du Sud et les produits d'élevage du Nigeria ;▪️ Le rôle croissant du yuan dans le financement du commerce est renforcé par un accès élargi au réseau CIPS.

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