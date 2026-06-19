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Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue malgache à Moscou - vidéo
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Alice N'Diaye est arrivée dans la capitale russe pour une visite de travail. 19.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-19T12:11+0200
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Un examen en détail de l'état et des perspectives des relations bilatérales "traditionnellement amicales" devraient être au cœur des échanges, selon la porte-parole de la diplomatie russe.
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12:11 19.06.2026 (Mis à jour: 12:46 19.06.2026)
Alice N'Diaye est arrivée dans la capitale russe pour une visite de travail.
Un examen en détail de l'état et des perspectives des relations bilatérales "traditionnellement amicales" devraient être au cœur des échanges, selon la porte-parole de la diplomatie russe.