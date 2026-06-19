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Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue malgache à Moscou - vidéo

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Alice N'Diaye est arrivée dans la capitale russe pour une visite de travail. 19.06.2026, Sputnik Afrique

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Un examen en détail de l'état et des perspectives des relations bilatérales "traditionnellement amicales" devraient être au cœur des échanges, selon la porte-parole de la diplomatie russe.

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