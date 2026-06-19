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Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue malgache à Moscou - vidéo
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Alice N'Diaye est arrivée dans la capitale russe pour une visite de travail. 19.06.2026, Sputnik Afrique
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Un examen en détail de l'état et des perspectives des relations bilatérales "traditionnellement amicales" devraient être au cœur des échanges, selon la porte-parole de la diplomatie russe.
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Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue malgache à Moscou
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Sergueï Lavrov s'entretient avec son homologue malgache à Moscou - vidéo

12:11 19.06.2026 (Mis à jour: 12:46 19.06.2026)
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Alice N'Diaye est arrivée dans la capitale russe pour une visite de travail.
Un examen en détail de l'état et des perspectives des relations bilatérales "traditionnellement amicales" devraient être au cœur des échanges, selon la porte-parole de la diplomatie russe.
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