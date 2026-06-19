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Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov
Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov
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Toute l'expérience de ces dernières années le montre, a déclaré Sergueï Lavrov dans l'article "L'Ukraine, l'Europe et la sécurité mondiale" dont la publication... 19.06.2026, Sputnik Afrique
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Voici les points clés :🔻 L'Europe attribue à la Russie des "plans agressifs" ; ce contexte n'est pas propice à des négociations constructives.🔻 Un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie pourrait rapidement dégénérer en un échange nucléaire aux conséquences catastrophiques.🔻 L'Europe souhaite être prête au combat en cas de conflit avec la Russie d'ici 2030 et, d'ici là, "gagner du temps par tous les moyens".🔻 Le véritable objectif des dirigeants européens n'est pas de négocier avec la Russie, mais de sauver le régime de Zelensky.🔻 L'Europe souhaite "geler" le conflit en Ukraine et déployer des contingents militaires de la "coalition des volontaires".🔻 L'Europe rêve d'expansion, entend développer l'Ukraine et la Moldavie, et cherche à intégrer l'Arménie dans son orbite.🔻 L'Europe a intérêt à la défaite de la Russie dans ce conflit ; elle ne peut être considérée comme une observatrice impartiale.🔻 Pour un dialogue constructif avec la Russie, l'Europe doit rétablir la confiance mise à mal par ses agissements.🔻 La visite des ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne au ministère russe des Affaires étrangères le 11 juin n'avait d'autre but que de réaffirmer l'ultimatum adressé à la Russie.
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Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov

07:52 19.06.2026
© AP Photo / Justin TallisBritain's Prime Minister Keir Starmer, front center, hosts the European leaders' summit to discuss Ukraine, at Lancaster House, London, Sunday March 2, 2025.
Britain's Prime Minister Keir Starmer, front center, hosts the European leaders' summit to discuss Ukraine, at Lancaster House, London, Sunday March 2, 2025. - Sputnik Afrique, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Justin Tallis
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Toute l'expérience de ces dernières années le montre, a déclaré Sergueï Lavrov dans l'article "L'Ukraine, l'Europe et la sécurité mondiale" dont la publication a été annulée à la dernière minute par Politico Europe.

Voici les points clés :

🔻 L'Europe attribue à la Russie des "plans agressifs" ; ce contexte n'est pas propice à des négociations constructives.

🔻 Un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie pourrait rapidement dégénérer en un échange nucléaire aux conséquences catastrophiques.

🔻 L'Europe souhaite être prête au combat en cas de conflit avec la Russie d'ici 2030 et, d'ici là, "gagner du temps par tous les moyens".

🔻 Le véritable objectif des dirigeants européens n'est pas de négocier avec la Russie, mais de sauver le régime de Zelensky.

🔻 L'Europe souhaite "geler" le conflit en Ukraine et déployer des contingents militaires de la "coalition des volontaires".

🔻 L'Europe rêve d'expansion, entend développer l'Ukraine et la Moldavie, et cherche à intégrer l'Arménie dans son orbite.

🔻 L'Europe a intérêt à la défaite de la Russie dans ce conflit ; elle ne peut être considérée comme une observatrice impartiale.

🔻 Pour un dialogue constructif avec la Russie, l'Europe doit rétablir la confiance mise à mal par ses agissements.

🔻 La visite des ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne au ministère russe des Affaires étrangères le 11 juin n'avait d'autre but que de réaffirmer l'ultimatum adressé à la Russie.
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