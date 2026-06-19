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Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov
Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov
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Toute l'expérience de ces dernières années le montre, a déclaré Sergueï Lavrov dans l'article "L'Ukraine, l'Europe et la sécurité mondiale" dont la publication... 19.06.2026, Sputnik Afrique
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Voici les points clés :🔻 L'Europe attribue à la Russie des "plans agressifs" ; ce contexte n'est pas propice à des négociations constructives.🔻 Un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie pourrait rapidement dégénérer en un échange nucléaire aux conséquences catastrophiques.🔻 L'Europe souhaite être prête au combat en cas de conflit avec la Russie d'ici 2030 et, d'ici là, "gagner du temps par tous les moyens".🔻 Le véritable objectif des dirigeants européens n'est pas de négocier avec la Russie, mais de sauver le régime de Zelensky.🔻 L'Europe souhaite "geler" le conflit en Ukraine et déployer des contingents militaires de la "coalition des volontaires".🔻 L'Europe rêve d'expansion, entend développer l'Ukraine et la Moldavie, et cherche à intégrer l'Arménie dans son orbite.🔻 L'Europe a intérêt à la défaite de la Russie dans ce conflit ; elle ne peut être considérée comme une observatrice impartiale.🔻 Pour un dialogue constructif avec la Russie, l'Europe doit rétablir la confiance mise à mal par ses agissements.🔻 La visite des ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne au ministère russe des Affaires étrangères le 11 juin n'avait d'autre but que de réaffirmer l'ultimatum adressé à la Russie.
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Pour l'Europe, les négociations avec la Russie constituent une manœuvre – Lavrov
Toute l'expérience de ces dernières années le montre, a déclaré Sergueï Lavrov dans l'article "L'Ukraine, l'Europe et la sécurité mondiale" dont la publication a été annulée à la dernière minute par Politico Europe.
Voici les points clés :
🔻 L'Europe attribue à la Russie des "plans agressifs" ; ce contexte n'est pas propice à des négociations constructives.
🔻 Un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie pourrait rapidement dégénérer en un échange nucléaire aux conséquences catastrophiques.
🔻 L'Europe souhaite être prête au combat en cas de conflit avec la Russie d'ici 2030 et, d'ici là, "gagner du temps par tous les moyens".
🔻 Le véritable objectif des dirigeants européens n'est pas de négocier avec la Russie, mais de sauver le régime de Zelensky.
🔻 L'Europe souhaite "geler" le conflit en Ukraine et déployer des contingents militaires de la "coalition des volontaires".
🔻 L'Europe rêve d'expansion, entend développer l'Ukraine et la Moldavie, et cherche à intégrer l'Arménie dans son orbite.
🔻 L'Europe a intérêt à la défaite de la Russie dans ce conflit ; elle ne peut être considérée comme une observatrice impartiale.
🔻 Pour un dialogue constructif avec la Russie, l'Europe doit rétablir la confiance mise à mal par ses agissements.
🔻 La visite des ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne au ministère russe des Affaires étrangères le 11 juin n'avait d'autre but que de réaffirmer l'ultimatum adressé à la Russie.