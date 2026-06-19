https://fr.sputniknews.africa/20260619/lukraine-lavenir--et-la-fin--du-monde-global-1086801793.html

L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global

L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’UE reprend les négociations avec... 19.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-19T19:29+0200

2026-06-19T19:29+0200

2026-06-19T19:29+0200

sans détour

podcasts

politique

union européenne (ue)

france

royaume-uni

états-unis

g7

conflit ukrainien

moldavie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/13/1086802251_0:274:2730:1810_1920x0_80_0_0_a5e050827effc3e7b0cd4a889439c3e7.jpg

L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’UE reprend les négociations avec l’Ukraine et la Moldavie, réunion du G7 et union des Globalistes, fourniture d’uranium enrichi par la Grande-Bretagne à l’Ukraine et victoire de la Russie à la Cour d’arbitrage de l’ONU.

Pour Karine Bechet, la reprise des négociations sur l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne est l’aboutissement logique de cette institution, qui a perdu sa vocation d’union de l’Europe:La réunion du G7 à Évian a pu acter, pour Karine Bechet, l’union sacrée des élites globalistes, de part et d’autre de l’Atlantique, sur les sujets importants, notamment le conflit en Ukraine :Fournir de l’uranium enrichi à l’Ukraine, sans que l’on connaisse le niveau d’enrichissement, constitue en soi, pour Karine Bechet, une escalade du conflit avec des risques à ne pas négliger:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

france

royaume-uni

états-unis

moldavie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, politique, union européenne (ue), france, royaume-uni, états-unis, g7, conflit ukrainien, moldavie, enrichissement d'uranium, uranium, аудио