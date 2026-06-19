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L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’UE reprend les négociations avec... 19.06.2026, Sputnik Afrique
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L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’UE reprend les négociations avec l’Ukraine et la Moldavie, réunion du G7 et union des Globalistes, fourniture d’uranium enrichi par la Grande-Bretagne à l’Ukraine et victoire de la Russie à la Cour d’arbitrage de l’ONU.
Pour Karine Bechet, la reprise des négociations sur l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne est l’aboutissement logique de cette institution, qui a perdu sa vocation d’union de l’Europe:La réunion du G7 à Évian a pu acter, pour Karine Bechet, l’union sacrée des élites globalistes, de part et d’autre de l’Atlantique, sur les sujets importants, notamment le conflit en Ukraine :Fournir de l’uranium enrichi à l’Ukraine, sans que l’on connaisse le niveau d’enrichissement, constitue en soi, pour Karine Bechet, une escalade du conflit avec des risques à ne pas négliger:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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L’Ukraine: l’avenir – et la fin – du Monde global
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale: l’UE reprend les négociations avec l’Ukraine et la Moldavie, réunion du G7 et union des Globalistes, fourniture d’uranium enrichi par la Grande-Bretagne à l’Ukraine et victoire de la Russie à la Cour d’arbitrage de l’ONU.
Pour Karine Bechet, la reprise des négociations sur l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne est l’aboutissement logique de cette institution, qui a perdu sa vocation d’union de l’Europe:
"En intégrant en fait ce front, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est plutôt l'Union européenne qui s'intègre au front ukrainien, dans le sens où ça va contaminer tout le territoire de l'Union européenne. Déjà, cela a contaminé toute sa politique. Puisque maintenant toute la politique européenne est quasiment orientée uniquement vers l'Ukraine, qui n'en fait même pas partie, qui a juste eu le statut de candidat".
La réunion du G7 à Évian a pu acter, pour Karine Bechet, l’union sacrée des élites globalistes, de part et d’autre de l’Atlantique, sur les sujets importants, notamment le conflit en Ukraine :
"L'un des buts du G7, qui a été annoncé partout dans les médias, notamment français, c'était de réimpliquer officiellement, puisqu'ils n'en sont pas sortis, les États-Unis dans le conflit en Ukraine. Les États-Unis ont bien rappelé qu'ils continuent à fournir des armes, qu'ils continuent de fournir le renseignement. Cela a été bien précisé, mais simplement, c'était financé par les Européens. Les Européens ont besoin de réimpliquer beaucoup plus les États-Unis".
Fournir de l’uranium enrichi à l’Ukraine, sans que l’on connaisse le niveau d’enrichissement, constitue en soi, pour Karine Bechet, une escalade du conflit avec des risques à ne pas négliger:
"Nous ne pouvons douter du fait que les Occidentaux envoient également l'accompagnement technique avec le matériel de base. Donc, une bombe sale, c'est tout à fait faisable. Soit pour la lancer sur les territoires d’Ukraine de l'Est, qui de toute façon, pour eux, sont considérés comme des territoires peuplés entre guillemets de terroristes, puisque ce sont des gens qui ont choisi la Russie, qui ont choisi de revenir à leurs origines. C'est absolument inacceptable dans le cadre du Monde global. Soit directement pour lancer contre la Russie et forcer à une escalade du conflit, ce que pour l'instant la Russie essaie d'éviter, puisqu'elle a réussi à conserver, elle, la mémoire historique de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale".
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