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"Les Africains n'ont plus le choix actuellement, ils doivent réagir et prendre en main leur destin"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, explique que la crise énergétique due à la guerre... 19.06.2026, Sputnik Afrique
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"Les Africains n'ont plus le choix actuellement, ils doivent réagir et prendre en main leur destin"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, explique que la crise énergétique due à la guerre contre l'Iran et à la fermeture du détroit d'Ormuz touchera les pays africains.
Bertrand Scholler précise que, depuis la destruction des gazoducs Nord Stream I et II et le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Europe connaît une grave crise énergétique, tant sur le plan des approvisionnements que des prix, avec un fort impact sur ses économies réelles.Selon lui, la situation se complique encore davantage dans le contexte du conflit entre Israël et les États-Unis contre l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui affecte aussi la Chine, l'Inde, le Pakistan et les États-Unis, en particulier à cause de la destruction d'infrastructures pétrolières en Iran et dans les monarchies du Golfe — un point qu'il oppose aux analyses de certaines institutions comme Goldman Sachs, qui attribuent les difficultés principalement à la fermeture du détroit.Enfin, Bertrand Scholler estime que les pays africains doivent agir rapidement pour prendre en main leur destin. Il cite l'exemple des pays du Sahel, qui, malgré les difficultés, s'efforcent de se préparer aux crises économiques et alimentaires, d'améliorer la sécurité et la lutte contre le terrorisme, de combattre la propagande et la désinformation, et de nationaliser et transformer leurs ressources localement — des efforts qui, s'ils aboutissent, pourront inspirer d'autres pays africains.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les Africains n'ont plus le choix actuellement, ils doivent réagir et prendre en main leur destin"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique et conseiller en stratégie, explique que la crise énergétique due à la guerre contre l'Iran et à la fermeture du détroit d'Ormuz touchera les pays africains.
Bertrand Scholler
précise que, depuis la destruction des gazoducs Nord Stream I et II et le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Europe connaît une grave crise énergétique
, tant sur le plan des approvisionnements que des prix, avec un fort impact sur ses économies réelles.
Selon lui, la situation se complique encore davantage dans le contexte du conflit entre Israël et les États-Unis contre l'Iran et de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui affecte aussi la Chine, l'Inde, le Pakistan et les États-Unis, en particulier à cause de la destruction d'infrastructures pétrolières en Iran et dans les monarchies du Golfe — un point qu'il oppose aux analyses de certaines institutions comme Goldman Sachs, qui attribuent les difficultés principalement à la fermeture
du détroit.
"L'Afrique sera touchée par la crise énergétique causée par la guerre contre l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz. Il faut bien se rappeler que, au-delà des besoins énergétiques, les pays africains sont les plus consommateurs d'engrais nécessaires à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Or le détroit d'Ormuz est le principal goulot d'étranglement par lequel transitent l'essentiel des engrais et des intrants nécessaires à leur production, notamment en Afrique", a ajouté l’analyste.
Enfin, Bertrand Scholler estime que les pays africains doivent agir rapidement pour prendre en main leur destin. Il cite l'exemple des pays du Sahel, qui, malgré les difficultés, s'efforcent de se préparer aux crises économiques et alimentaires, d'améliorer la sécurité et la lutte contre le terrorisme, de combattre la propagande et la désinformation, et de nationaliser et transformer leurs ressources localement — des efforts qui, s'ils aboutissent, pourront inspirer d'autres pays africains.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!