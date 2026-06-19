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Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal?
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En quelques jours, la politique sénégalaise bascule: limogeage du PM, démission du Président de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Mais la dette (132% du PIB... 19.06.2026, Sputnik Afrique
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Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal?
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En quelques jours, la politique sénégalaise bascule: limogeage du PM, démission du Président de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Mais la dette (132% du PIB, audit d'emprunts cachés) pourrait être le vrai maître du jeu. Sonko paie-t-il son veto sur le prix des carburants ? Écoutez Narratif Africain avec Tidiane Sarr (PASTEF Suisse).
Tidiane Sarr, coordonnateur du PASTEF en Suisse, ne mâche pas ses mots. Pour lui, Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale et figure de proue du souverainisme sénégalais, n'a jamais eu peur de bousculer les certitudes. Pas même celles qui touchent aux "acquis" économiques et, en premier lieu, la question de la souveraineté monétaire. Car selon Sarr, c'est précisément sur ce terrain, celui de la maîtrise de la monnaie et des leviers financiers, que se joue l'avenir du Sénégal. Des mesures sont à l'étude, annonce-t-il, pour ouvrir de nouvelles perspectives et poser les bases d'un développement véritablement endogène.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!
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Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal?
En quelques jours, la politique sénégalaise bascule: limogeage du PM, démission du Président de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Mais la dette (132% du PIB, audit d'emprunts cachés) pourrait être le vrai maître du jeu. Sonko paie-t-il son veto sur le prix des carburants ? Écoutez Narratif Africain avec Tidiane Sarr (PASTEF Suisse).
Tidiane Sarr, coordonnateur du PASTEF en Suisse, ne mâche pas ses mots. Pour lui, Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale et figure de proue du souverainisme sénégalais, n'a jamais eu peur de bousculer les certitudes. Pas même celles qui touchent aux "acquis" économiques et, en premier lieu, la question de la souveraineté monétaire. Car selon Sarr, c'est précisément sur ce terrain, celui de la maîtrise de la monnaie et des leviers financiers, que se joue l'avenir du Sénégal. Des mesures sont à l'étude, annonce-t-il, pour ouvrir de nouvelles perspectives et poser les bases d'un développement véritablement endogène.
"Pourquoi on maintient le franc CFA? C'est une grande question. C'est une très grande question, mais Ousmane Sonko, sa position là-dessus est extrêmement claire. L'objectif, c'est d'avoir notre propre monnaie, que ce soit dans le cadre de l'UEMOA ou peut-être plus tard, si les autres ne veulent pas aller à un rythme raisonnable, que nous-mêmes, on aille seuls avec notre monnaie. Et ça, il n'y a pas de tabou par rapport à cela. Ousmane Sonko n'a pas de tabou par rapport à cela. Parce qu'Ousmane Sonko, comme je viens de le dire tantôt, ce n'est pas quelqu'un à qui on va venir expliquer des anciennes recettes. Qu'on nous a bassiné avec ces anciennes recettes et on sait très bien que ces anciennes recettes ne fonctionnent pas", dit M. Sarr.
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