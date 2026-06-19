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Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal?

Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal?

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En quelques jours, la politique sénégalaise bascule: limogeage du PM, démission du Président de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Mais la dette (132% du PIB... 19.06.2026, Sputnik Afrique

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Le divorce Diomaye-Sonko: une rupture promise ou une soumission du FMI au Sénégal? Sputnik Afrique En quelques jours, la politique sénégalaise bascule: limogeage du PM, démission du Président de l'Assemblée, nouveau gouvernement. Mais la dette (132% du PIB, audit d'emprunts cachés) pourrait être le vrai maître du jeu. Sonko paie-t-il son veto sur le prix des carburants ? Écoutez Narratif Africain avec Tidiane Sarr (PASTEF Suisse).

Tidiane Sarr, coordonnateur du PASTEF en Suisse, ne mâche pas ses mots. Pour lui, Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale et figure de proue du souverainisme sénégalais, n'a jamais eu peur de bousculer les certitudes. Pas même celles qui touchent aux "acquis" économiques et, en premier lieu, la question de la souveraineté monétaire. Car selon Sarr, c'est précisément sur ce terrain, celui de la maîtrise de la monnaie et des leviers financiers, que se joue l'avenir du Sénégal. Des mesures sont à l'étude, annonce-t-il, pour ouvrir de nouvelles perspectives et poser les bases d'un développement véritablement endogène.► Découvrez tous les épisodes du podcast Le Narratif Africain!

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