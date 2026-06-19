https://fr.sputniknews.africa/20260619/en-direct-les-chefs-des-diplomaties-russe-et-malgache-font-une-declaration-a-la-presse-a-moscou-1086787200.html
Les chefs des diplomaties russe et malgache font une déclaration à la presse à Moscou - vidéo
Les chefs des diplomaties russe et malgache font une déclaration à la presse à Moscou - vidéo
Sputnik Afrique
Les chefs des diplomaties russe, Sergueï Lavrov, et malgache, Alice N'Diay, font une déclaration à la presse après leurs pourparlers à Moscou, ce 19 juin. 19.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-19T13:27+0200
2026-06-19T13:27+0200
2026-06-19T15:05+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/13/1086787034_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a10dc0098f8f450fb96af2b6a9e8eebf.jpg
russie
madagascar
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/13/1086787034_213:0:1280:800_1920x0_80_0_0_1b677f25535453e376e39b39451191ac.jpg
Les chefs des diplomaties russe et malgache font une déclaration à la presse à Moscou
Sputnik Afrique
Les chefs des diplomaties russe et malgache font une déclaration à la presse à Moscou
2026-06-19T13:27+0200
true
PT1S
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, madagascar
Les chefs des diplomaties russe et malgache font une déclaration à la presse à Moscou - vidéo
13:27 19.06.2026 (Mis à jour: 15:05 19.06.2026)
Les chefs des diplomaties russe, Sergueï Lavrov, et malgache, Alice N'Diay, font une déclaration à la presse après leurs pourparlers à Moscou, ce 19 juin.