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Concours de beauté suspendus au Burkina: vers la valorisation de l'authenticité féminine africaine
Concours de beauté suspendus au Burkina: vers la valorisation de l'authenticité féminine africaine
Sputnik Afrique
L'imposition de standards de beauté en Afrique, et notamment le blanchiment de la peau toujours répandu, est au cœur du nouvel épisode de l'émission Pouls. 19.06.2026, Sputnik Afrique
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Concours de beauté suspendus au Burkina: vers la valorisation de l'authenticité féminine africaine
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L'imposition de standards de beauté en Afrique, et notamment le blanchiment de la peau toujours répandu, est au cœur du nouvel épisode de l'émission Pouls.
Ce retour aux sources doit s'opérer à tous les niveaux, y compris gouvernemental, explique au micro le président de l'Initiative "Stop à la dépigmentation".C'est ainsi que M. Issaka Ouedraogo a accueilli la décision du ministère de la Culture de suspendre tous les concours de beauté au Burkina Faso.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Concours de beauté suspendus au Burkina: vers la valorisation de l'authenticité féminine africaine
L'imposition de standards de beauté en Afrique, et notamment le blanchiment de la peau toujours répandu, est au cœur du nouvel épisode de l'émission Pouls.
Ce retour aux sources doit s'opérer à tous les niveaux, y compris gouvernemental, explique au micro le président de l'Initiative "Stop à la dépigmentation".
"L'Africain doit être fier de l'être. La seule façon de vivre libre, c'est de vivre dans la dignité et d'assumer son identité. Au Burkina Faso, ce phénomène est apparu avec le brassage culturel. En revanche, lorsque l'on s'enfonce dans les villages reculés, il est très rare d'observer ces pratiques."
C'est ainsi que M. Issaka Ouedraogo a accueilli la décision du ministère de la Culture de suspendre tous les concours de beauté au Burkina Faso.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify