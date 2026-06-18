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Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a duré plus... 18.06.2026, Sputnik Afrique
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Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a duré plus longtemps que prévu et a causé de lourds dommages économiques et militaires.
Baudelaire Nguene estime que, malgré la supériorité militaire américaine, l'Iran a réussi à résister et à infliger des pertes importantes à ses adversaires, remettant en question l'hégémonie américaine dans la région.La journaliste ajoute que cet échec américain soulève des questions sur la capacité des États-Unis à maintenir leur position dominante, notamment en ce qui concerne la protection militaire promise aux alliés du Moyen-Orient en échange du soutien au dollar.Pour Baudelaire Nguene, l'idée d'un affaiblissement de l'empire occidental et d'un basculement vers un monde multipolaire, offrant de nouvelles opportunités pour l'Afrique de renforcer sa souveraineté et son autonomie.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale?
14:16 18.06.2026 (Mis à jour: 14:20 18.06.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a duré plus longtemps que prévu et a causé de lourds dommages économiques et militaires.
Baudelaire Nguene estime que, malgré la supériorité militaire américaine, l'Iran a réussi à résister et à infliger des pertes importantes à ses adversaires, remettant en question l'hégémonie américaine dans la région.
"L'Iran a investi massivement dans les missiles balistiques, les drones, les capacités navales légères et la dispersion de ces infrastructures militaires. Cette logique permet au pays de continuer à combattre même après des frappes massives. Autre élément, et je pense que c'est un élément important et clé qui a été déterminant dans cet affrontement", a souligné le journaliste.
La journaliste ajoute que cet échec américain soulève des questions sur la capacité des États-Unis à maintenir leur position dominante, notamment en ce qui concerne la protection
militaire promise aux alliés du Moyen-Orient en échange du soutien au dollar.
"Pendant longtemps, la crédibilité américaine reposait sur la certitude que ces menaces seraient exécutées rapidement et avec une supériorité écrasante. Le cas de l'ancien président du Venezuela, Nicolas Maduro, est là pour témoigner justement de cette stratégie américaine. […] C'est ce scénario qu'il tentait ou du moins qu'il a voulu imposer à l'Iran à travers l'élimination physique de l'ancien guide suprême, à travers élimination physique de plusieurs membres clés du corps des gardiens de la révolution. Alors, on observe que cette stratégie n'a pas fonctionné puisque le scénario iranien est différent. Malgré les déclarations répétées de Washington, les décisions américaines ont été réévaluées en fonction du risque d'escalade”.
Pour Baudelaire Nguene, l'idée d'un affaiblissement de l'empire occidental et d'un basculement vers un monde multipolaire, offrant de nouvelles opportunités
pour l'Afrique de renforcer sa souveraineté et son autonomie.
"La priorité doit être l'industrialisation, la transformation locale des matières premières. Le renforcement de la zone de libre-échange continentale africaine qui, dans autre que la ZLECAf, ce projet inventé dans l'agenda de l'Union africaine de 2063, la construction d'une véritable souveraineté monétaire, énergétique et même technologique".
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