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Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale?

Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a duré plus... 18.06.2026, Sputnik Afrique

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Sommes-nous en train d'assister à la fin de l'hégémonie occidentale? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Baudelaire Nguene, journaliste camerounais, analyse la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui a duré plus longtemps que prévu et a causé de lourds dommages économiques et militaires.

Baudelaire Nguene estime que, malgré la supériorité militaire américaine, l'Iran a réussi à résister et à infliger des pertes importantes à ses adversaires, remettant en question l'hégémonie américaine dans la région.La journaliste ajoute que cet échec américain soulève des questions sur la capacité des États-Unis à maintenir leur position dominante, notamment en ce qui concerne la protection militaire promise aux alliés du Moyen-Orient en échange du soutien au dollar.Pour Baudelaire Nguene, l'idée d'un affaiblissement de l'empire occidental et d'un basculement vers un monde multipolaire, offrant de nouvelles opportunités pour l'Afrique de renforcer sa souveraineté et son autonomie.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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