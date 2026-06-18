https://fr.sputniknews.africa/20260618/le-ghana-et-le-burkina-faso-veulent-renforcer-la-gestion-de-leurs-frontieres-communes-1086749492.html

Le Ghana et le Burkina Faso veulent renforcer la gestion de leurs frontières communes

Le Ghana et le Burkina Faso veulent renforcer la gestion de leurs frontières communes

Sputnik Afrique

Le Ghana et le Burkina Faso ont engagé des concertations bilatérales destinées à renforcer la gestion conjointe de leurs frontières terrestres communes, dans... 18.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-18T07:45+0200

2026-06-18T07:45+0200

2026-06-18T07:45+0200

ghana

burkina faso

frontière

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/0d/1064600196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0e6265ac4a8fc4283cdc48caca4bf9c5.jpg

Ces discussions, qui se déroulent du 15 au 22 juin à Pô, au Burkina Faso, près de la frontière avec le Ghana, réunissent des responsables des deux pays dans le cadre des travaux du Comité technique conjoint chargé de la frontière terrestre.D'après un communiqué de la Commission ghanéenne des frontières, relayé par des médias locaux, cette initiative s’inscrit dans le prolongement des accords-cadres et mémorandums d’entente conclus, en février dernier, par les ministres des Affaires étrangères du Ghana et du Burkina Faso afin de renforcer la gestion concertée des espaces frontaliers.Le programme de cette rencontre prévoit notamment l’examen des modalités et de la feuille de route devant encadrer le processus de réaffirmation de la frontière commune, la révision du cadre de concertation entre les régions frontalières des deux pays ainsi que l’installation officielle du Comité technique conjoint Ghana-Burkina Faso, chargé des questions frontalières.A cette occasion, le Commissaire général ghanéen des frontières, Anthony Ntem, a qualifié ces consultations d’"étape importante" dans la coopération historique entre les deux pays, soulignant que ces discussions dépassent le simple cadre technique pour refléter une volonté commune de promouvoir la paix, la stabilité et une gestion efficace des frontières.De son côté, le secrétaire permanent du Secrétariat national des frontières burkinabè, Fidèle Gouem, a mis en avant les liens historiques, culturels et humains unissant les populations des deux pays, saluant l’engagement des autorités et des institutions concernées en faveur du renforcement de la coopération et du développement des communautés vivant le long de la frontière commune.Une cérémonie de relance du processus de réaffirmation des frontières est prévue le 22 juin, en présence des ministres chargés de l’Administration territoriale et des Ressources foncières des deux pays, ainsi que des diplomates, des responsables régionaux et des autorités concernées, fait savoir la même source, soulignant que cette initiative constitue un signal fort du renouvellement de l’engagement politique des deux États en faveur d’une gestion pacifique et concertée de leurs frontières communes.Cette dynamique s’inscrit dans un cadre plus large de renforcement des relations bilatérales entre Accra et Ouagadougou, marqué récemment par la dynamisation de la commission permanente mixte de coopération et la signature de plusieurs accords portant notamment sur la coopération transfrontalière, la réaffirmation des frontières, la prévention des catastrophes et la lutte contre le trafic illicite, souligne-t-on.

ghana

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

ghana, burkina faso, frontière