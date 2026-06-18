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La Côte d'Ivoire reçoit un financement de près de 100 M $ pour l'électrification de 244 localités

La Côte d'Ivoire reçoit un financement de près de 100 M $ pour l'électrification de 244 localités

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Un financement de plus de 97,2 millions USD (plus de 55 milliards Fcfa) vient d’être approuvé par le Conseil d’administration de la Banque Islamique de... 18.06.2026, Sputnik Afrique

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Cette enveloppe est destinée à la 2è phase du Projet de Renforcement des Infrastructures du Réseau Electrique et d’Accès à l’Electricité (PROSER II), selon la BID qui rappelle que ce financement vient consolider les efforts du gouvernement ivoirien pour l’amélioration de la couverture électrique du territoire, renforcer la qualité du service et moderniser les infrastructures de distribution notamment, dans un contexte marqué par une demande énergétique en forte croissance.Et la Banque de renseigner que cette seconde phase du PROSER se fixe pour objectif d’améliorer l’accès à l’électricité, tout en renforçant la fiabilité et la qualité des services fournis aux ménages et aux entreprises.Ce nouvel engagement de la BID intervient à un moment où la Côte d'Ivoire affiche des ambitions élevées dans le secteur énergétique.Toutefois, il convient de noter qu’au-delà du financement de la BID, le PROSER II bénéficie également d'un important soutien d'autres partenaires financiers, notamment La Banque Africaine de Développement (BAD), avec un financement de 103,14 millions d'euros, portant le coût global du projet à plus de 234 millions d'euros.Au plan pratique, le programme prévoit l'électrification de 244 localités réparties dans 18 régions de la Côte d’Ivoire, permettant ainsi de réduire les disparités d'accès entre les zones urbaines et rurales.En chiffres, ce sont plus de 107.000 nouveaux ménages, principalement situés dans les zones rurales et périurbaines, qui devraient être raccordés au réseau électrique, outre quelque 74.010 lampadaires à technologie LED qui seront installés à travers le pays.Cette mesure devrait non seulement renforcer l'éclairage public et la sécurité des populations, mais aussi favoriser une meilleure efficacité énergétique grâce à l'utilisation d'équipements moins énergivores.Le projet porte aussi sur le renforcement des infrastructures de distribution, notamment la modernisation de plusieurs postes sources aussi bien dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays afin d'améliorer la stabilité du réseau et de réduire les risques de perturbations dans la fourniture d'électricité.

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