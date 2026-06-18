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Comment l'artisanat profite-t-il à l'économie du Burkina Faso?
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Le nouvel épisode de Pouls valorise le patrimoine textile burkinabè et l’innovation écologique togolaise. 18.06.2026, Sputnik Afrique
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Comment l'artisanat profite-t-il à l'économie du Burkina Faso?
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Le nouvel épisode de Pouls valorise le patrimoine textile burkinabè et l’innovation écologique togolaise. Dans cette édition, on vous réserve des interviews avec deux Africaines ingénieuses qui prouvent que les solutions durables aux défis du continent se tissent localement.
Dans cette édition, on vous réserve des interviews avec deux Africaines ingénieuses qui prouvent que les solutions durables aux défis du continent se tissent localement.Également dans cette émission:🎙 Akoua Gabriella Amouzou-Atchoe, aspirante en physique et cheffe des opérations chez BIOPOWER Africa Group.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"L'activité du textile au Burkina a joué un grand rôle. Elle a beaucoup contribué à la création d'emplois, au recul de la pauvreté, a amené les femmes à s'autonomiser librement. C'est une activité qui s'apprend de connaissance en connaissance, et d'association en association", a avancé Mme Germaine Bonkoungou, présidente de la Chambre des Métiers du Burkina Faso.
Également dans cette émission:
🎙 Akoua Gabriella Amouzou-Atchoe, aspirante en physique et cheffe des opérations chez BIOPOWER Africa Group.
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