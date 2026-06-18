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Comment l'artisanat profite-t-il à l'économie du Burkina Faso?

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Le nouvel épisode de Pouls valorise le patrimoine textile burkinabè et l’innovation écologique togolaise. 18.06.2026, Sputnik Afrique

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Comment l'artisanat profite-t-il à l'économie du Burkina Faso? Sputnik Afrique Le nouvel épisode de Pouls valorise le patrimoine textile burkinabè et l’innovation écologique togolaise. Dans cette édition, on vous réserve des interviews avec deux Africaines ingénieuses qui prouvent que les solutions durables aux défis du continent se tissent localement.

Dans cette édition, on vous réserve des interviews avec deux Africaines ingénieuses qui prouvent que les solutions durables aux défis du continent se tissent localement.Également dans cette émission:🎙 Akoua Gabriella Amouzou-Atchoe, aspirante en physique et cheffe des opérations chez BIOPOWER Africa Group.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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