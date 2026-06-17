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L’extrême polarisation des sociétés

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections parlementaires... 17.06.2026, Sputnik Afrique

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L’extrême polarisation des sociétés Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections parlementaires en Arménie, le Forum économique de Saint-Pétersbourg et l’Ukraine, sans oublier les 82 années du débarquement américain en Normandie.

Les résultats mitigés des élections en Arménie et l’absence de majorité constitutionnelle pour Nikol Pachinian, le Premier ministre réélu, s’expliquent par la faible popularité de sa politique:L’insistance des Occidentaux pour une rencontre entre Poutine et Zelensky a conduit le président russe à mettre les points sur les i au Forum de Saint-Pétersbourg, rappelant que si la Russie n’y est pas, par principe, opposée, elle n’en voit pas l’intérêt actuellement. En revanche, comme le souligne Karine Bechet, cela est dans l’intérêt des Atlantistes:Et le caractère multidimensionnel de la guerre en Ukraine dépasse largement les compétences de Zelensky:Lors de la cérémonie du débarquement américain en Normandie, le secrétaire américain à la guerre a fait plusieurs déclarations ambiguës, notamment en appelant à une Europe plus forte. Pour Karine Bechet, il ne faut pas se tromper:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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