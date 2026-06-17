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L’extrême polarisation des sociétés
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections parlementaires... 17.06.2026, Sputnik Afrique
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L’extrême polarisation des sociétés
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections parlementaires en Arménie, le Forum économique de Saint-Pétersbourg et l’Ukraine, sans oublier les 82 années du débarquement américain en Normandie.
Les résultats mitigés des élections en Arménie et l’absence de majorité constitutionnelle pour Nikol Pachinian, le Premier ministre réélu, s’expliquent par la faible popularité de sa politique:L’insistance des Occidentaux pour une rencontre entre Poutine et Zelensky a conduit le président russe à mettre les points sur les i au Forum de Saint-Pétersbourg, rappelant que si la Russie n’y est pas, par principe, opposée, elle n’en voit pas l’intérêt actuellement. En revanche, comme le souligne Karine Bechet, cela est dans l’intérêt des Atlantistes:Et le caractère multidimensionnel de la guerre en Ukraine dépasse largement les compétences de Zelensky:Lors de la cérémonie du débarquement américain en Normandie, le secrétaire américain à la guerre a fait plusieurs déclarations ambiguës, notamment en appelant à une Europe plus forte. Pour Karine Bechet, il ne faut pas se tromper:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur l’actualité internationale. Au menu, les élections parlementaires en Arménie, le Forum économique de Saint-Pétersbourg et l’Ukraine, sans oublier les 82 années du débarquement américain en Normandie.
Les résultats mitigés des élections en Arménie et l’absence de majorité constitutionnelle pour Nikol Pachinian, le Premier ministre réélu, s’expliquent par la faible popularité de sa politique:
"Cela signifie que les Arméniens, en général, ne sont pas favorables à la politique conduite par Pachinian, ce qui en soi n'est quand même pas une surprise, puisque depuis l'abandon du Haut-Karabakh sa code de popularité a largement chuté. Il va effectivement avoir beaucoup de difficultés, puisque sur fond de conflit au Moyen-Orient, les prix du gaz, du pétrole s'enflamment. Il mène une politique, qu’il veut de plus en plus isoler de la Russie, notamment sur le plan économique. Or, les relations entre la Russie et l'Arménie sur le plan économique sont extrêmement importantes, je dirais plus pour l'Arménie que pour la Russie. Et évidemment, le marché européen ne va pas ouvrir grand les bras aux produits arméniens, comme il n'a absolument pas ouvert les bras aux produits ukrainiens".
L’insistance des Occidentaux pour une rencontre entre Poutine et Zelensky a conduit le président russe à mettre les points sur les i au Forum de Saint-Pétersbourg, rappelant que si la Russie n’y est pas, par principe, opposée, elle n’en voit pas l’intérêt actuellement. En revanche, comme le souligne Karine Bechet, cela est dans l’intérêt des Atlantistes:
"Ils ont intérêt à se cacher derrière le fantôme de l'Ukraine, l'Ukraine n'est vraiment qu'un fantôme sur le plan institutionnel. En se positionnant comme des cocontractants, comme presque des intermédiaires, comme pour les États-Unis, ils sont déresponsabilisés, ils n'y sont pour rien. Et une rencontre entre le président russe et Zelenski entraînerait une légitimation de Zelenski, une reconnaissance internationale, ce dont Zelenski a besoin et donc ce dont ses curateurs ont besoin pour pouvoir rester dans l'ombre".
Et le caractère multidimensionnel de la guerre en Ukraine dépasse largement les compétences de Zelensky:
"Tant que ces élites globalistes existent, comme le président Poutine l'a dit, ce sont eux qui cherchent la guerre, ce sont eux l'ennemi, donc tant que ces élites globalistes existent, il n'y aura pas de paix réelle, stratégique. Donc, il y aura toujours un danger pour la Russie. Ce qui montre qu'il y a plusieurs fronts. Le front militaire est extrêmement important, parce qu’en quelque sorte Kiev peut être le Stalingrad d'aujourd'hui, dans le sens où ça va montrer la faiblesse de ces élites globalistes. Mais le combat ne s'arrête pas à la dimension militaire, il va falloir réellement travailler également sur le plan idéologique".
Lors de la cérémonie du débarquement américain en Normandie, le secrétaire américain à la guerre a fait plusieurs déclarations ambiguës, notamment en appelant à une Europe plus forte. Pour Karine Bechet, il ne faut pas se tromper:
"On pourrait penser qu'en appelant les Européens à en faire plus pour leur défense, il les appellerait presque à être plus autonomes des États-Unis. S'il les appelle à en faire plus pour leur défense, c'est à faire plus pour la défense collective de ce Monde global, dominé et centré par les États-Unis. Et si quelqu'un a un doute, je voudrais juste rappeler cette très, très courte phrase de Pete Hegseth, qui dit ouvertement devant les autorités françaises: l'Amérique doit montrer la voie, nous le ferons, mais nos alliés doivent être avec nous. Autrement dit, il ne s'agit pas de développer sa propre voie. Il s'agit d'être plus fort dans la voie tracée par les États-Unis, avec les États-Unis et donc de compenser les besoins des États-Unis. C'est ça, la conception actuellement d'une Europe forte".
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