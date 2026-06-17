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"L'espace économique africain est totalement envahi par des multinationales occidentales"
"L'espace économique africain est totalement envahi par des multinationales occidentales"
Sputnik Afrique
Plusieurs ONG s'accordent pour dire que les entreprises étrangères exploitent l'instabilité politique pour s'approprier des matières premières à bas coût... 17.06.2026, Sputnik Afrique
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"L'espace économique africain est totalement envahi par des multinationales occidentales"
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Plusieurs ONG s'accordent pour dire que les entreprises étrangères exploitent l'instabilité politique pour s'approprier des matières premières à bas coût, perpétuant ainsi un système néocolonialiste. Pour Sputnik Afrique, l'économiste et l'écrivain camerounais Yamb Ntimba a décrypté les dessous de leur système.
"L'argent que les multinationales françaises et européennes de la zone euro utilisent pour s'installer ici, c'est le franc CFA. C'est les ressources issues de l'exploitation du franc CFA. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien investi ici", a-t-il ajouté.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Plusieurs ONG s'accordent pour dire que les entreprises étrangères exploitent l'instabilité politique pour s'approprier des matières premières à bas coût, perpétuant ainsi un système néocolonialiste. Pour Sputnik Afrique, l'économiste et l'écrivain camerounais Yamb Ntimba a décrypté les dessous de leur système.
"L'espace économique africain est totalement envahi par des multinationales occidentales et c'est pour ça que vous prenez n'importe quel aspect. L'Occident est en guerre avec tous ceux qui s'intéressent au moindre aspect économique en Afrique. En réalité, la conférence de Berlin a laissé croire à l'Europe particulièrement et à l'Occident en général que l'Afrique était sa chasse gardée", a déclaré au micro de Zone de Contact Yamb Ntimba.
"L'argent que les multinationales françaises et européennes de la zone euro utilisent pour s'installer ici, c'est le franc CFA. C'est les ressources
issues de l'exploitation du franc CFA. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien investi ici", a-t-il ajouté.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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