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"L’Europe ne voit pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal" - un ex-député européen
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Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, revient sur l’hypocrisie des relations entre l’UE et... 16.06.2026, Sputnik Afrique
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Mamykine: "L’Europe ne voit toujours pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal"
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Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, revient sur l’hypocrisie des relations entre l’UE et l’Afrique et le racisme en Europe.
Selon Andreï Mamykine, la russophobie, très présente dans les pays baltes, est une forme de racisme, qui se manifeste au quotidien:Pour Andreï Mamykine, les relations entre les responsables européens et les Africains restent marquées par les réflexes coloniaux :Et pour cacher le peu d’importance qu’ils accordent en réalité au racisme, ils se focalisent sur l’agenda LGBT, qui n’a, selon Andreï Mamykine, aucun rapport avec le racisme:Finalement, ce que les Européens proposent aux Africains, c’est leur agenda globaliste, celui qui par ailleurs a détruit les sociétés européennes :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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"L’Europe ne voit pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal" - un ex-député européen

15:13 16.06.2026 (Mis à jour: 22:34 16.06.2026)
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Mamykine: "L’Europe ne voit toujours pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal"
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Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, revient sur l’hypocrisie des relations entre l’UE et l’Afrique et le racisme en Europe.
Selon Andreï Mamykine, la russophobie, très présente dans les pays baltes, est une forme de racisme, qui se manifeste au quotidien:
"Il y a même eu des cas de meurtre en prison, à Riga, visant certains militants russes. Je peux citer deux morts étranges survenues récemment. Il s’agit d’Oleg Bourak – qui était d’ailleurs d’origine russe, mais travaillait dans la police d’État lettone – et de Valeri Doudine, qui était un grand militant. Tous deux sont morts à un âge peu avancé, dans des circonstances très mystérieuses. Dans les prisons estoniennes, dans les prisons lettones, de nombreux militants russophones sont incarcérés. Certains défendaient les écoles russes, d’autres disaient "il ne faut pas gâcher les relations avec la Russie" (....). Ces personnes subissent des répressions, des amendes administratives, des poursuites pénales, l’emprisonnement. En ce sens, ils partagent un peu, chacun à leur mesure, le destin, disons, de Nelson Mandela".
Pour Andreï Mamykine, les relations entre les responsables européens et les Africains restent marquées par les réflexes coloniaux :
"À l’époque où j’étais député, au sein du groupe de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates, nous avions même une plateforme distincte, un espace UE-Afrique. Nous y tenions des forums. Des partis sociaux-démocrates politiquement proches de nous y participaient. Mais sur le plan humain, même chez les socialistes, l’attitude était toujours empreinte de condescendance envers ces personnes. Même mes collègues, de grands messieurs, des politiques d’Italie, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, ne regardaient pas leurs collègues africains comme des égaux, même dans le cadre de ce forum, vous imaginez?"
Et pour cacher le peu d’importance qu’ils accordent en réalité au racisme, ils se focalisent sur l’agenda LGBT, qui n’a, selon Andreï Mamykine, aucun rapport avec le racisme:
"Les procès-verbaux consacrés aux LGBT seront très nombreux, tandis que ceux concernant les cas de racisme se comptent sur les doigts d’une main."
Finalement, ce que les Européens proposent aux Africains, c’est leur agenda globaliste, celui qui par ailleurs a détruit les sociétés européennes :
"Je pense que pour le continent africain, le développement de l’énergie verte, l’agenda LGBT ou je ne sais quelles autres idées ne constituent absolument pas une problématique de première nécessité. La sécurité alimentaire, oui. Pour l’Afrique, c’est ça. La succession des guerres civiles, oui, c’est la question numéro un. L’éducation de la population, oui, c’est important."
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