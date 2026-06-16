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"L’Europe ne voit pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal" - un ex-député européen

"L’Europe ne voit pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal" - un ex-député européen

Sputnik Afrique

Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, revient sur l’hypocrisie des relations entre l’UE et... 16.06.2026, Sputnik Afrique

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Mamykine: "L’Europe ne voit toujours pas l’Afrique comme un continent qui lui est égal" Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Andreï Mamykine, journaliste, ancien député européen de la Lettonie, revient sur l’hypocrisie des relations entre l’UE et l’Afrique et le racisme en Europe.

Selon Andreï Mamykine, la russophobie, très présente dans les pays baltes, est une forme de racisme, qui se manifeste au quotidien:Pour Andreï Mamykine, les relations entre les responsables européens et les Africains restent marquées par les réflexes coloniaux :Et pour cacher le peu d’importance qu’ils accordent en réalité au racisme, ils se focalisent sur l’agenda LGBT, qui n’a, selon Andreï Mamykine, aucun rapport avec le racisme:Finalement, ce que les Européens proposent aux Africains, c’est leur agenda globaliste, celui qui par ailleurs a détruit les sociétés européennes :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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