Le prix de la paix au Sud-Liban
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Dans cette émission de Sans Détour, Antoine Cléraux raconte ce qu’il a pu observer de la vie des gens dans le Sud-Liban, sous la pression de l’armée israélienne.
Dans le Sud-Liban, Antoine Cléraux a vu trois villages chrétiens, qui ont fait le choix du pacifisme. Cela s’explique surtout par la peur de perdre leur maison, mais pas uniquement, surtout en zone musulmane:
"Il y a aussi la dimension religieuse, qui est très importante parce que l’on parle de villages chrétiens, chrétiens maronites, où cette dimension religieuse est vraiment très importante pour un Européen comme moi qui est pour la première fois au Liban. Ces chrétiens là-bas sont fiers d'être chrétiens et ils le montrent".
Pour autant, Israël maintient une forte pression sur ces villages, mettant en place un véritable régime d’occupation pour les forcer à rejeter tout musulman chiite. Antoine Cléraux donne un exemple:
"Certains habitants chiites de villages voisins ont fait le choix de se rendre dans le village de Rmeich, dans lequel je me trouvais, pour trouver refuge. Comme ça, ils se disaient, voilà, on est dans un village chrétien, donc il ne va rien nous arriver. Et en même temps, on n'est pas très loin de chez nous, donc on garde un œil, puisque eux, bien sûr, leur crainte, c'est de voir leur maison détruite. Mais il se trouve qu'au moment où j'y étais, l'adjoint du maire a reçu un message d'une personne se présentant comme porte-parole de Tsahal, un message en arabe, disant : Si vous voulez que votre village reste épargné, alors il faut que vous expulsiez, il n'y a pas d'autre mot, tous ceux qui ont trouvé refuge dans le village. Et si ce n'est pas le cas rapidement, alors on ne peut plus assurer, garantir la sécurité de votre village".
Dans ce conflit, la diplomatie française et européenne en général est absente:
"Les Européens sont devenus inaudibles, par manque de levier diplomatique notamment. On a des diplomaties européennes qui sont vassalisées à l'américaine".
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