Le prix de la paix au Sud-Liban

"Certains habitants chiites de villages voisins ont fait le choix de se rendre dans le village de Rmeich, dans lequel je me trouvais, pour trouver refuge. Comme ça, ils se disaient, voilà, on est dans un village chrétien, donc il ne va rien nous arriver. Et en même temps, on n'est pas très loin de chez nous, donc on garde un œil, puisque eux, bien sûr, leur crainte, c'est de voir leur maison détruite. Mais il se trouve qu'au moment où j'y étais, l'adjoint du maire a reçu un message d'une personne se présentant comme porte-parole de Tsahal, un message en arabe, disant : Si vous voulez que votre village reste épargné, alors il faut que vous expulsiez, il n'y a pas d'autre mot, tous ceux qui ont trouvé refuge dans le village. Et si ce n'est pas le cas rapidement, alors on ne peut plus assurer, garantir la sécurité de votre village".