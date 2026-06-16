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La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève... 16.06.2026, Sputnik Afrique
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La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, explique pourquoi la mer Caspienne est appelée à jouer un rôle géopolitique et géoéconomique de plus en plus important, notamment pour l'Iran et la Russie, dans le monde multipolaire de demain.
Gilles-Emmanuel Jacquet rappelle que la mer Caspienne est restée globalement exempte de confrontation majeure entre États riverains et que la Convention de 2018 interdit toute présence militaire étrangère, tout en signalant toutefois des risques récents:Le spécialiste ajoute que les sanctions occidentales, l’essor économique de la Chine et la multipolarisation ont favorisé la création de nouveaux corridors logistiques souvent coordonnés avec la Route de la soie chinoise. Il note en particulier:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, explique pourquoi la mer Caspienne est appelée à jouer un rôle géopolitique et géoéconomique de plus en plus important, notamment pour l'Iran et la Russie, dans le monde multipolaire de demain.
Gilles-Emmanuel Jacquet rappelle que la mer Caspienne est restée globalement exempte de confrontation majeure entre États riverains et que la Convention de 2018 interdit toute présence militaire étrangère, tout en signalant toutefois des risques récents:
les attaques de drones ukrainiens contre des plateformes pétrolières russes en décembre 2025, janvier et avril 2026;
la frappe d’un drone ukrainien contre un patrouilleur russe au port de Kaspiysk (Daghestan) en mai 2026;
les frappes israéliennes contre le port iranien de Bandar Anzali en mars 2026.
Le spécialiste ajoute que les sanctions occidentales, l’essor économique de la Chine et la multipolarisation ont favorisé la création de nouveaux corridors logistiques souvent coordonnés avec la Route de la soie chinoise. Il note en particulier:
le rôle central du bassin caspien dans la Route internationale de transport transcaspienne (Middle Corridor) reliant la Chine à la Pologne via le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie, la Roumanie et l'Ukraine, avec des liaisons maritimes par la mer Noire et la Méditerranée;
l’intensification possible du trafic
maritime entre ports azéris, russes, kazakhs, turkmènes et iraniens;
l’articulation avec le corridor international Nord‑Sud, dont un axe Volga‑Caspienne relie Saint‑Pétersbourg aux ports iraniens de Bandar Abbas et Chabahar, combinant voies maritimes et terrestres à travers les États riverains.
"Les tensions géopolitiques ou conflits avec les États-Unis ou d’autres pays occidentaux ne sont pas les seuls facteurs ayant poussé la Russie et l’Iran à renforcer leurs relations politiques, économiques et commerciales ainsi que la coopération dans le domaine énergétique avec d’autres partenaires régionaux, dont la Chine est le plus important", a affirmé Gilles-Emmanuel Jacquet.
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