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La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire?

La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire?

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève... 16.06.2026, Sputnik Afrique

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La mer Caspienne sera-t-elle centrale dans la géopolitique et la géoéconomie multipolaire? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Gilles-Emmanuel Jacquet, vice-président de l’Institut international de recherches pour la paix (GIPRI), à Genève, explique pourquoi la mer Caspienne est appelée à jouer un rôle géopolitique et géoéconomique de plus en plus important, notamment pour l'Iran et la Russie, dans le monde multipolaire de demain.

Gilles-Emmanuel Jacquet rappelle que la mer Caspienne est restée globalement exempte de confrontation majeure entre États riverains et que la Convention de 2018 interdit toute présence militaire étrangère, tout en signalant toutefois des risques récents:Le spécialiste ajoute que les sanctions occidentales, l’essor économique de la Chine et la multipolarisation ont favorisé la création de nouveaux corridors logistiques souvent coordonnés avec la Route de la soie chinoise. Il note en particulier:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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