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Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé?

Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo revient sur la condamnation de Yann Vézilier, un agent des... 16.06.2026, Sputnik Afrique

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Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo revient sur la condamnation de Yann Vézilier, un agent des services secrets français (DGSE), par le Mali à 20 ans de prison par la justice malienne pour atteinte à la sûreté de l'État.

Pierre Claver Nkodo estime que cette condamnation est une bonne chose car elle montre que l'Afrique ne se laisse plus faire et affirme sa souveraineté face aux ingérences étrangères, notamment françaises, dans ses affaires.Cependant, il souligne que les pays africains doivent se doter de moyens de contre-espionnage plus efficaces pour lutter contre l'infiltration d'agents étrangers visant à déstabiliser le continent.Il recommande aux pays africains de développer des coopérations stratégiques avec d'autres pays, comme l'Iran ou la Russie, qui ont une expertise reconnue en matière de contre-espionnage, afin de mieux se protéger contre ces menaces.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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