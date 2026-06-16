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Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo revient sur la condamnation de Yann Vézilier, un agent des... 16.06.2026, Sputnik Afrique
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Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo revient sur la condamnation de Yann Vézilier, un agent des services secrets français (DGSE), par le Mali à 20 ans de prison par la justice malienne pour atteinte à la sûreté de l'État.
Pierre Claver Nkodo estime que cette condamnation est une bonne chose car elle montre que l'Afrique ne se laisse plus faire et affirme sa souveraineté face aux ingérences étrangères, notamment françaises, dans ses affaires.Cependant, il souligne que les pays africains doivent se doter de moyens de contre-espionnage plus efficaces pour lutter contre l'infiltration d'agents étrangers visant à déstabiliser le continent.Il recommande aux pays africains de développer des coopérations stratégiques avec d'autres pays, comme l'Iran ou la Russie, qui ont une expertise reconnue en matière de contre-espionnage, afin de mieux se protéger contre ces menaces.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Condamnation d'un espion français au Mali: l'Afrique a-t-elle retenu les leçons du passé?
12:08 16.06.2026 (Mis à jour: 14:13 16.06.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo revient sur la condamnation de Yann Vézilier, un agent des services secrets français (DGSE), par le Mali à 20 ans de prison par la justice malienne pour atteinte à la sûreté de l'État.
Pierre Claver Nkodo estime que cette condamnation est une bonne chose car elle montre que l'Afrique ne se laisse plus faire et affirme sa souveraineté face aux ingérences étrangères, notamment françaises, dans ses affaires.
"La France s'explique en temps réel dans la déstabilisation de l'Afrique pour s'aimer à tous les locaux pendant qu'elle profite du chaos, pour maintenir son hégémonie sur les pays africains, mais crée des conditions de misère qui contribuent à la vulnérabilité des masses critiques et d'autre part, c'est obligé à vendre, à se prostituer son existence contre un peu d'argent et pour aider la France, même pas inconsciemment, mais c'était pour aider la France à maintenir sa position impérialiste sur l'Afrique. Le terrorisme, pour ça elle, n'est pas une fabrication interne. Elle n'a pas la volonté des États africains, mais c'est la volonté de l'Europe, de l'impérialisme occidental, qui se sert du terrorisme pour maintenir les pays africains sous son contrôle", a souligné Pierre Claver Nkodo.
Cependant, il souligne que les pays africains doivent se doter de moyens de contre-espionnage plus efficaces pour lutter contre l'infiltration d'agents étrangers visant à déstabiliser le continent.
"C'est le contre-espionnage qui pourrait aider les pays africains, il faudrait qu'ils mettent en place des systèmes de contre-espionnage très efficaces pour pouvoir lutter par l'anticipation contre l'espionnage et contre l'infiltration des agents étrangers sur nos territoires. Ils entrent comme touristes, ils entrent comme diplomates, ils entrent comme journalistes, des fois comme géologues, mais en réalité c'est des gestions dont ce n'est pas facile de les empêcher d'entrer, mais le problème c'est de savoir comment les gérer, les identifier ou les gérer lorsqu'ils sont sur place"
Il recommande aux pays africains de développer des coopérations stratégiques avec d'autres pays, comme l'Iran ou la Russie, qui ont une expertise reconnue en matière de contre-espionnage, afin de mieux se protéger
contre ces menaces.
"L'Iran nous démontre plus que jamais que son contre-espionnage est efficace, parce que sinon avec toutes les arrestations que l'Iran a opérées sur son territoire, l'arrestation des membres du Mossad, des services spéciaux américains. Nous rendons quand même compte que c'est un pays auquel nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, la Russie, c'était la même chose. Les services spéciaux font partie des meilleurs dans le monde. Pourquoi ne pas passer des accords de coopération avec ces services pour pouvoir juger la menace à terme? Je crois que c'est une question de vision et de volonté politique et cela s'impose d'ailleurs pour que les pays africains y arrivent. Ils y arrivent pour bâtir, pour garantir, pour préserver leur sécurité et leur soutien", a affirmé le journaliste.
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