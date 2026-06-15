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"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin analyse les risques d’escalade entre l’Union européenne et la... 15.06.2026, Sputnik Afrique
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"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?"
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin analyse les risques d’escalade entre l’Union européenne et la Russie. Selon lui, la dégradation des relations entre Bruxelles et Moscou répond davantage à des logiques politiques et économiques qu’à une nécessité stratégique.
Pour François Martin, "la différence frappante entre une Russie qui se porte bien malgré le conflit en Ukraine, et une Europe en plein déclin, ne devrait pas avoir comme conséquence une stratégie provocatrice européenne à l’égard de la Russie, mais au contraire un prudent rapprochement". L’auteur de L’Ukraine, un basculement du monde, Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde et La France dans le chaos du monde estime également que Vladimir Poutine poursuit depuis plusieurs années des objectifs constants : "se départir de la tutelle américaine", restaurer des États européens souverains et maintenir des relations équilibrées avec l’Occident afin de ne pas dépendre exclusivement de la Chine.Dans ce contexte, François Martin juge que Moscou a intérêt à préserver des canaux de dialogue avec les pays européens. Selon lui, la Russie cherche à éviter toute confrontation directe avec l’Europe, même si elle continue de rappeler ses "lignes rouges" et de mettre en garde contre certaines initiatives occidentales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin analyse les risques d’escalade entre l’Union européenne et la Russie. Selon lui, la dégradation des relations entre Bruxelles et Moscou répond davantage à des logiques politiques et économiques qu’à une nécessité stratégique.
Pour François Martin, "la différence frappante entre une Russie qui se porte bien malgré le conflit en Ukraine, et une Europe en plein déclin, ne devrait pas avoir comme conséquence une stratégie provocatrice européenne à l’égard de la Russie, mais au contraire un prudent rapprochement".
Selon lui, cette orientation poursuit deux objectifs : "ficeler" les populations européennes autour d’un discours sécuritaire et soutenir l’industrie de l’armement. "En résumé, c’est une nouvelle et magnifique 'opération Covid' qui est 'vendue' aux Européens par les marchands d’armes", affirme-t-il.
L’auteur de L’Ukraine, un basculement du monde, Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde et La France dans le chaos du monde estime également que Vladimir Poutine poursuit depuis plusieurs années des objectifs constants : "se départir de la tutelle américaine", restaurer des États européens souverains et maintenir des relations équilibrées avec l’Occident afin de ne pas dépendre exclusivement de la Chine.
Dans ce contexte, François Martin juge que Moscou a intérêt à préserver des canaux de dialogue avec les pays européens. Selon lui, la Russie cherche à éviter toute confrontation directe avec l’Europe, même si elle continue de rappeler ses "lignes rouges" et de mettre en garde contre certaines initiatives occidentales.
Enfin, l’expert considère qu’un affrontement militaire direct entre l’Europe et la Russie reste peu probable à court terme. "Le 'gap' militaire, politique, diplomatique et social qui sépare aujourd’hui l’Europe et la Russie interdit pour le moment la possibilité d’un véritable affrontement", explique-t-il. Il souligne également que les Européens eux-mêmes évoquent un horizon de préparation militaire à l’horizon 2030, tandis que les États-Unis, dans le contexte actuel, ne semblent pas disposés à s’engager davantage sur le continent. "Sauf imprévu, je considère qu’il n’y a pas de véritable danger de confrontation à ce stade", conclut-il.
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