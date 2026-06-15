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"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?"

"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin analyse les risques d’escalade entre l’Union européenne et la... 15.06.2026, Sputnik Afrique

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"Une stratégie provocatrice envers la Russie plutôt qu’un rapprochement prudent?" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin analyse les risques d’escalade entre l’Union européenne et la Russie. Selon lui, la dégradation des relations entre Bruxelles et Moscou répond davantage à des logiques politiques et économiques qu’à une nécessité stratégique.

Pour François Martin, "la différence frappante entre une Russie qui se porte bien malgré le conflit en Ukraine, et une Europe en plein déclin, ne devrait pas avoir comme conséquence une stratégie provocatrice européenne à l’égard de la Russie, mais au contraire un prudent rapprochement". L’auteur de L’Ukraine, un basculement du monde, Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde et La France dans le chaos du monde estime également que Vladimir Poutine poursuit depuis plusieurs années des objectifs constants : "se départir de la tutelle américaine", restaurer des États européens souverains et maintenir des relations équilibrées avec l’Occident afin de ne pas dépendre exclusivement de la Chine.Dans ce contexte, François Martin juge que Moscou a intérêt à préserver des canaux de dialogue avec les pays européens. Selon lui, la Russie cherche à éviter toute confrontation directe avec l’Europe, même si elle continue de rappeler ses "lignes rouges" et de mettre en garde contre certaines initiatives occidentales.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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