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"Tout faire pour que tous connaissent la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie"

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Sputnik Afrique

La Journée de la Russie a été célébrée en grande pompe à l'ambassade russe de Bamako. Plusieurs responsables maliens étaient présents pour l'occasion, dont... 15.06.2026, Sputnik Afrique

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"Tout faire pour que tous connaissent la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie" Sputnik Afrique La Journée de la Russie a été célébrée en grande pompe à l'ambassade russe de Bamako. Plusieurs responsables maliens étaient présents pour l'occasion, dont Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de transition du Mali. Pour Sputnik Afrique, il a partagé ses impressions.

Retrouvez également dans cette émission:-Victor Esso Tiki, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Afrique-Infos, sur le recrutement de 2.090 fonctionnaires au Cameroun.-Yannick Koffi, responsable Marché Bâtiment B to B Afrique de l'Ouest, et Aly Fayad, responsable commercial de la société DMD, sur l'Ivory Coast Build Expo 2026 d'Abidjan.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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