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"Tout faire pour que tous connaissent la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie"
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La Journée de la Russie a été célébrée en grande pompe à l'ambassade russe de Bamako. Plusieurs responsables maliens étaient présents pour l'occasion, dont... 15.06.2026, Sputnik Afrique
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"Tout faire pour que tous connaissent la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie"
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La Journée de la Russie a été célébrée en grande pompe à l'ambassade russe de Bamako. Plusieurs responsables maliens étaient présents pour l'occasion, dont Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de transition du Mali. Pour Sputnik Afrique, il a partagé ses impressions.
Retrouvez également dans cette émission:-Victor Esso Tiki, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Afrique-Infos, sur le recrutement de 2.090 fonctionnaires au Cameroun.-Yannick Koffi, responsable Marché Bâtiment B to B Afrique de l'Ouest, et Aly Fayad, responsable commercial de la société DMD, sur l'Ivory Coast Build Expo 2026 d'Abidjan.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Tout faire pour que tous connaissent la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie"
La Journée de la Russie a été célébrée en grande pompe à l'ambassade russe de Bamako. Plusieurs responsables maliens étaient présents pour l'occasion, dont Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil national de transition du Mali. Pour Sputnik Afrique, il a partagé ses impressions.
"Pour nous, c'est comme notre propre fête, parce que ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce sont nos compagnons. Nous sommes aujourd'hui dans une même lutte, et nos forces de défense et de sécurité sont ensemble aujourd'hui sur le terrain en train de faire le même combat, c'est-à-dire qu'on est en train de combattre le terrorisme qui a été formé, fomenté, orchestré et répandu à travers le monde par les États occidentaux", a déclaré au micro de Zone de Contact Fousseynou Ouattara.
"Nous faisons tout aussi pour pouvoir avoir un regard sur nos enfants qui ont pris notre relais, qui sont en train d'étudier aujourd'hui en Russie. Nous sommes là et nous sommes en train aussi de tout faire pour que les uns et les autres puissent connaître la vraie histoire qui lie l'Afrique à la Russie, la place de la Russie dans le monde, afin que les communications fournies par les Européens ne puissent pas noircir ce tableau", a ajouté le responsable malien.
Retrouvez également dans cette émission:
-Victor Esso Tiki, journaliste camerounais et directeur de publication du journal Afrique-Infos, sur le recrutement de 2.090 fonctionnaires au Cameroun.
-Yannick Koffi, responsable Marché Bâtiment B to B Afrique de l'Ouest, et Aly Fayad, responsable commercial de la société DMD, sur l'Ivory Coast Build Expo 2026 d'Abidjan.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !