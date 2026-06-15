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La laure des Grottes de Kiev a été touché par un missile Patriot, selon la Défense russe

La laure des Grottes de Kiev a été touché par un missile Patriot, selon la Défense russe

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L'une des causes possibles du dysfonctionnement du système pourrait être que des pays occidentaux aient fourni au régime de Kiev des missiles périmés, a... 15.06.2026, Sputnik Afrique

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L'une des causes possibles du dysfonctionnement du système pourrait être que des pays occidentaux aient fourni au régime de Kiev des missiles périmés, a indiqué l'instance.La Laure des Grottes de Kiev est un monastère orthodoxe historique fondé au XIᵉ siècle à Kiev et constitue un site majeur de l'orthodoxie russe.Plus tôt, le ministère russe de la Défense a indiqué qu'en réponse aux attaques terroristes du régime de Kyiv, les forces armées russes avaient lancé une frappe massive dans la nuit, utilisant des armes aériennes, terrestres et maritimes de précision à longue portée et des drones d'attaque contre des installations de l'industrie de la défense dans les villes de Kiev, Kharkov et Dniepropetrovsk.

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