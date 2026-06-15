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"Dans l'optique ukrainienne et occidentale, il faut encercler les gouvernements africains prorusses"

"Dans l'optique ukrainienne et occidentale, il faut encercler les gouvernements africains prorusses"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire... 15.06.2026, Sputnik Afrique

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"Dans l'optique ukrainienne et occidentale, il faut encercler les gouvernements africains prorusses" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, expert en sécuritaire et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, dévoile la stratégie diplomatique, militaire et de renseignement, ukrainienne en Afrique, notamment au Sahel, en collaboration avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Selon Akram Kharief, l'Ukraine a multiplié récemment ses représentations diplomatiques en Afrique — auparavant elle n'en disposait que de trois ambassades dans le continent — et que cette expansion, probablement soutenue financièrement par l'Occident, a servi de couverture pour le déploiement discret d'agents et d'opérations de collecte de renseignement. Akram Kharief ajoute que des coopérations opérationnelles ont eu lieu sur le terrain avec des partenaires occidentaux, dont en particulier le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, notamment au Mali et en Libye, et que cette activité s'intensifie.Il estime aussi que, dans la logique ukrainienne et occidentale, l'accroissement de la présence diplomatique vise à "encercler" les régimes pro‑russes en Afrique, influençant les pays non alignés et offrant parfois une couverture à des activités paramilitaires ou de renseignement. Certains États occidentaux ont officiellement réduit leur présence au Sahel tout en sous‑traitant certaines opérations à des acteurs ukrainiens.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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