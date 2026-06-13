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Une diplomate nigériane nommée conseillère spéciale pour l'Afrique à l'Onu

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Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a annoncé, vendredi, la nomination de la Nigériane Ahunna Eziakonwa au poste de Conseillère spéciale pour... 13.06.2026, Sputnik Afrique

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Mme Eziakonwa succède à Cristina Duarte, de la République du Cabo Verde, "à qui le Secrétaire général exprime sa reconnaissance pour son engagement et son dévouement au service de l’Organisation", a indiqué un communiqué des Nations Unies.Dans son rôle actuel de secrétaire générale adjointe des Nations Unies, d’administratrice adjointe et de directrice du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), elle supervise le soutien de l’organisation à 46 pays africains dans la poursuite de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement durable, ainsi que de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.Depuis 2018, la responsable onusienne a contribué à façonner l’approche stratégique du PNUD en matière de développement économique et politique à travers le continent, a relevé le communiqué.Par le passé, Mme Eziakonwa a été coordonnatrice résidente de l'ONU, coordonnatrice humanitaire et représentante résidente du PNUD dans trois pays, à savoir l’Éthiopie, l’Ouganda et le Lesotho - où elle a coordonné l’action humanitaire, la stratégie de développement et l’engagement politique.Elle fut également chef de la section Afrique du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) à New York où elle a géré des opérations humanitaires dans 15 pays africains et a occupé des postes de direction au Libéria et en Sierra Leone pendant les périodes critiques dans ces pays, a conclu de même source.

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