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Un ex-ministre nigérian de l'Aviation comparaît devant le tribunal pour fraude aérienne présumée

Un ex-ministre nigérian de l'Aviation comparaît devant le tribunal pour fraude aérienne présumée

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Hadi Abubakar Sirika, ancien ministre nigérian de l'Aviation, est jugé pour avoir prétendument tenté de faire passer un avion d'Ethiopian Airlines pour celui... 12.06.2026, Sputnik Afrique

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🟠 Les faits allégués🔹 L'avion, peint aux couleurs de Nigeria Air, a été exposé à l'aéroport d'Abuja pendant seulement trois jours (du 27 au 29 mai 2023), juste après la fin du mandat de Sirika.🔹 Le contrat d'affrètement avec Ethiopian Airlines a été signé le 24 mai 2023.🔹 Après le 29 mai, l'appareil aurait été retourné à Addis-Abeba.🟠 Un lancement mis en scène?La mise en scène impliquait des mannequins en uniformes de Nigeria Air et visait à simuler le lancement de la compagnie, selon un témoin cité par les médias.🟠 Preuves présentées au tribunalTous les documents présentés par l'accusation, y compris le contrat d'affrètement et un message vocal de Sirika, auraient été authentifiés et n'auraient fait l'objet d'aucune objection de la part de la défense.🟠 Qui est poursuivi?Sirika, des membres de sa famille et une société qui lui est liée sont poursuivis conjointement devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale à Abuja.

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