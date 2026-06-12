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Un ex-ministre nigérian de l'Aviation comparaît devant le tribunal pour fraude aérienne présumée
Un ex-ministre nigérian de l'Aviation comparaît devant le tribunal pour fraude aérienne présumée
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Hadi Abubakar Sirika, ancien ministre nigérian de l'Aviation, est jugé pour avoir prétendument tenté de faire passer un avion d'Ethiopian Airlines pour celui... 12.06.2026, Sputnik Afrique
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🟠 Les faits allégués🔹 L'avion, peint aux couleurs de Nigeria Air, a été exposé à l'aéroport d'Abuja pendant seulement trois jours (du 27 au 29 mai 2023), juste après la fin du mandat de Sirika.🔹 Le contrat d'affrètement avec Ethiopian Airlines a été signé le 24 mai 2023.🔹 Après le 29 mai, l'appareil aurait été retourné à Addis-Abeba.🟠 Un lancement mis en scène?La mise en scène impliquait des mannequins en uniformes de Nigeria Air et visait à simuler le lancement de la compagnie, selon un témoin cité par les médias.🟠 Preuves présentées au tribunalTous les documents présentés par l'accusation, y compris le contrat d'affrètement et un message vocal de Sirika, auraient été authentifiés et n'auraient fait l'objet d'aucune objection de la part de la défense.🟠 Qui est poursuivi?Sirika, des membres de sa famille et une société qui lui est liée sont poursuivis conjointement devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale à Abuja.
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Un ex-ministre nigérian de l'Aviation comparaît devant le tribunal pour fraude aérienne présumée
Hadi Abubakar Sirika, ancien ministre nigérian de l'Aviation, est jugé pour avoir prétendument tenté de faire passer un avion d'Ethiopian Airlines pour celui de la nouvelle compagnie aérienne nationale, Nigeria Air, selon un média nigérian citant un témoin.
🔹 L'avion, peint aux couleurs de Nigeria Air, a été exposé à l'aéroport d'Abuja pendant seulement trois jours (du 27 au 29 mai 2023), juste après la fin du mandat de Sirika.
🔹 Le contrat d'affrètement avec Ethiopian Airlines a été signé le 24 mai 2023.
🔹 Après le 29 mai, l'appareil aurait été retourné à Addis-Abeba.
🟠 Un lancement mis en scène?
La mise en scène impliquait des mannequins en uniformes de Nigeria Air et visait à simuler le lancement de la compagnie, selon un témoin cité par les médias.
🟠 Preuves présentées au tribunal
Tous les documents présentés par l'accusation, y compris le contrat d'affrètement et un message vocal de Sirika, auraient été authentifiés et n'auraient fait l'objet d'aucune objection de la part de la défense.
Sirika, des membres de sa famille et une société qui lui est liée sont poursuivis conjointement devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale à Abuja.