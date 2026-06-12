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Le Ghana booste sa production d'or de plus de 20% en 2025

Le Ghana booste sa production d'or de plus de 20% en 2025

Sputnik Afrique

La production d'or du Ghana a enregistré une augmentation de 23,41 % en 2025 pour se chiffrer à 5,94 millions d'onces, contre 4,82 millions d'onces une année... 12.06.2026, Sputnik Afrique

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La production aurifère à petite échelle a, en effet, augmenté de 63,82 %, passant de 1,90 million d'onces en 2024 à 3,11 millions d'onces en 2025, soutenue par les réformes entreprises dans ce domaine, notamment la création du Ghana Gold Board (GoldBod), contribuant ainsi à la production nationale du métal jaune à hauteur de 52,4 %, font ressortir les chiffres de la Chambre ghanéenne des mines, relayés par des médias locaux.Toutefois, la production d'or à grande échelle a régressé de 2,98 % pour se situer à 2,83 millions d'onces en 2025, contre 2,92 millions d'onces un an plutôt, soit une contribution de 47,6 % à la production aurifère nationale, contre 60,6 % en 2024, précise-t-on.A noter que les recettes générées par les exportations d'or du Ghana ont quasiment doublé en 2025 pour atteindre 20,9 milliards dollars, contre 10,3 milliards dollars un an auparavant, selon les données de la Banque centrale (Bank of Ghana, BoG).Avec cette performance, le métal jaune consolide ainsi son statut de premier produit d’exportation du pays ouest-africain, loin devant le cacao et le pétrole.Premier producteur d'or d'Afrique, le Ghana a lancé en 2025 une série de réformes visant à mieux réglementer et structurer la filière aurifère. Ces efforts sont notamment impulsés par le Ghana Gold Board, organisme public dont les premiers résultats en matière de formalisation du commerce artisanal de l'or semblent encourageants, d'après les spécialistes.

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