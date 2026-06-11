https://fr.sputniknews.africa/20260611/on-peut-disqualifier-des-competences-quelles-que-soient-leurs-origines-pour-des-raisons-politiques-1086572120.html

"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"

"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"

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L'arbitre somalien Omar Artan a été refoulé par les USA, alors qu'il était désigné par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de football. Au micro de... 11.06.2026, Sputnik Afrique

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"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques" Sputnik Afrique L'arbitre somalien Omar Artan a été refoulé par les USA, alors qu'il était désigné par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de football. Au micro de Sputnik Afrique Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain, a commenté cette expulsion à la veille du début de la Coupe du Monde.

Retrouvez également dans cette émission:- David Eboutou, docteur en histoire des relations internationales, sur les exemptions de visa à venir pour les camerounais désirant aller en Côte d'Ivoire.- Yamb Ntimba, économiste et écrivain сamerounais sur les projets de développement du Terminal à hydrocarbures de Kribi au Cameroun.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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