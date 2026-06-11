https://fr.sputniknews.africa/20260611/on-peut-disqualifier-des-competences-quelles-que-soient-leurs-origines-pour-des-raisons-politiques-1086572120.html
"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"
"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"
Sputnik Afrique
L'arbitre somalien Omar Artan a été refoulé par les USA, alors qu'il était désigné par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de football. Au micro de... 11.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-11T11:40+0200
2026-06-11T11:40+0200
2026-06-11T11:40+0200
zone de contact
podcasts
football
arbitre
expulsions
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0b/1086571946_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_6e9dc9724e56eb109daa50a6a8c96ae3.jpg
"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"
Sputnik Afrique
L'arbitre somalien Omar Artan a été refoulé par les USA, alors qu'il était désigné par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de football. Au micro de Sputnik Afrique Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain, a commenté cette expulsion à la veille du début de la Coupe du Monde.
Retrouvez également dans cette émission:- David Eboutou, docteur en histoire des relations internationales, sur les exemptions de visa à venir pour les camerounais désirant aller en Côte d'Ivoire.- Yamb Ntimba, économiste et écrivain сamerounais sur les projets de développement du Terminal à hydrocarbures de Kribi au Cameroun.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0b/1086571946_66:0:599:400_1920x0_80_0_0_7c9f16785f1ce5d0a3fb6abe505d221d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, football, arbitre, expulsions, аудио
podcasts, football, arbitre, expulsions, аудио
"On peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques"
L'arbitre somalien Omar Artan a été refoulé par les USA, alors qu'il était désigné par la FIFA pour participer à la Coupe du Monde de football. Au micro de Sputnik Afrique Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain, a commenté cette expulsion à la veille du début de la Coupe du Monde.
"Dans un sens, c'était prévisible. Prévisible pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique avaient déjà donné la liste de plusieurs pays qui étaient, entre guillemets, indésirables, et la Somalie, qualifiée par le président américain de ‘même pas un pays’. [...] Ce qui, à mon sens, montre à quel poids on peut on peut agir et surtout on peut disqualifier des compétences quelles que soient leurs origines pour des raisons politiques et ce refus pour moi d'abord un camouflet pour la FIFA qui d'ailleurs s'est gardé de commenter et c'est un camouflet aussi pour la CAF qui, dont l'un des meilleurs éléments, n'a même pas pu prendre part à la plus grande fête du football mondial", a affirmé M.Najib au micro de Zone de Contact.
"La responsabilité incombe à des instances comme la FIFA, comme la CAF, mais surtout la FIFA qui a pris ses distances par rapport à ce refoulement. On ne peut pas rester silencieux contre un arbitre qui fait partie de l'élite des arbitres du monde, quelle que soit sa nationalité", a-t-il estimé.
Retrouvez également dans cette émission:
- David Eboutou, docteur en histoire des relations internationales, sur les exemptions de visa à venir pour les camerounais désirant aller en Côte d'Ivoire.
- Yamb Ntimba, économiste et écrivain сamerounais sur les projets de développement du Terminal à hydrocarbures de Kribi au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !