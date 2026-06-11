Mirkovic:"la démocratie ne veut pas dire grand-chose dans les pays atlantistes"

"Les Atlantistes ont oublié ce que c'est que la diplomatie. C'était dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris l'habitude de dicter leurs souhaits, leurs politiques. Les Européens ont abandonné toute prérogative diplomatique dans le monde, au profit de la politique atlantiste, ce qui explique pourquoi les Européens sont plutôt absents aujourd'hui, notamment la France qui a une vieille tradition diplomatique. La France est complètement absente de ces négociations, de ces discussions, elle suit les États-Unis, qui ont pris l'habitude de voir le monde avec un seul outil, qui est le marteau. Et quand votre seul outil, c'est un marteau, vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous".