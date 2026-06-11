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Mirkovic:"la démocratie ne veut pas dire grand-chose dans les pays atlantistes"
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Dans cette émission de Sans Détour, Nikola Mirkovic, essayiste et analyste géopolitique, discute du déclin de l’Occident, notamment à travers le conflit au... 11.06.2026, Sputnik Afrique
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Mirkovic:"la démocratie ne veut pas dire grand-chose dans les pays atlantistes"
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Dans cette émission de Sans Détour, Nikola Mirkovic, essayiste et analyste géopolitique, discute du déclin de l’Occident, notamment à travers le conflit au Moyen-Orient.
Nikola Mirkovic met en avant l’unité fondamentale des élites atlantistes, européennes et américaines, malgré des divergences tactiques:Le projet globaliste est, pour Nikola Mirkovic, un projet qui n’a pas d’avenir et est de plus en plus contesté:Le déclin de l’Occident est illustré par celui de la diplomatie:Comme le souligne Nikola Mirkovic:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Mirkovic:"la démocratie ne veut pas dire grand-chose dans les pays atlantistes"
14:58 11.06.2026 (Mis à jour: 15:15 11.06.2026)
Dans cette émission de Sans Détour, Nikola Mirkovic, essayiste et analyste géopolitique, discute du déclin de l’Occident, notamment à travers le conflit au Moyen-Orient.
Nikola Mirkovic met en avant l’unité fondamentale des élites atlantistes, européennes et américaines, malgré des divergences tactiques:
"Les Européens, au lieu de se dire que le modèle atlantiste mondialiste, on va le dire, parce que c'était ça le projet, ne fonctionne pas, revenons à la défense de nos souverainetés, dialoguons, discutons en pays égaux au niveau mondial pour retrouver la stabilité, la paix et une prospérité, eh bien ils s'enfoncent. Donc ils sont dans un train fou qui n'a plus de pilote. Et ils sont en train, au lieu de freiner, de descendre du train et de prendre un autre chemin, eh bien ils sont en train de foncer dans un mur, ce qui crée cette situation d'instabilité, qui est mondiale".
Le projet globaliste est, pour Nikola Mirkovic, un projet qui n’a pas d’avenir et est de plus en plus contesté:
"Le monde occidental, les peuples occidentaux se rendent compte que le projet mondialiste ne fonctionne pas, que cette espèce de grande terre avec une gouvernance mondiale sans frontières, sans peuples, sans religions, sans rien est une chimère et c'est quelque chose de néfaste".
Le déclin de l’Occident est illustré par celui de la diplomatie:
"Les Atlantistes ont oublié ce que c'est que la diplomatie. C'était dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris l'habitude de dicter leurs souhaits, leurs politiques. Les Européens ont abandonné toute prérogative diplomatique dans le monde, au profit de la politique atlantiste, ce qui explique pourquoi les Européens sont plutôt absents aujourd'hui, notamment la France qui a une vieille tradition diplomatique. La France est complètement absente de ces négociations, de ces discussions, elle suit les États-Unis, qui ont pris l'habitude de voir le monde avec un seul outil, qui est le marteau. Et quand votre seul outil, c'est un marteau, vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous".
Comme le souligne Nikola Mirkovic:
"Il y a une crise majeure des élites dans le monde occidental. Ils emploient les mêmes méthodes qu'il y a 30 ans et ils ne se sont pas rendu compte que le monde a changé".
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