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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"Les plateformes doivent intégrer les langues africaines locales"
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La souveraineté d'Internet repose sur de multiples facteurs, dont l'utilisation des langues locales dans les algorithmes. Dans le nouvel épisode du podcast... 11.06.2026, Sputnik Afrique
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"Les plateformes doivent intégrer les langues africaines locales"
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La souveraineté d'Internet repose sur de multiples facteurs, dont l'utilisation des langues locales dans les algorithmes. Dans le nouvel épisode du podcast Pouls avec le journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke, nous revenons sur ce problème.
Egalement dans cette nouvelle édition:🎙le Camerounais Cedric Junior Ndjana Avela, étudiant en double master en RussieVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"Les plateformes doivent intégrer les langues africaines locales"

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La souveraineté d'Internet repose sur de multiples facteurs, dont l'utilisation des langues locales dans les algorithmes. Dans le nouvel épisode du podcast Pouls avec le journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke, nous revenons sur ce problème.
"Nos repères commencent par nos langues," d'après cet activiste de la République démocratique du Congo. Il décortique aussi le problème de désinformation en proposant toute une liste d'actions pour s'en protéger.
Egalement dans cette nouvelle édition:
🎙le Camerounais Cedric Junior Ndjana Avela, étudiant en double master en Russie
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
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