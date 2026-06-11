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"Les plateformes doivent intégrer les langues africaines locales"

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La souveraineté d'Internet repose sur de multiples facteurs, dont l'utilisation des langues locales dans les algorithmes. Dans le nouvel épisode du podcast... 11.06.2026, Sputnik Afrique

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"Les plateformes doivent intégrer les langues africaines locales" Sputnik Afrique La souveraineté d'Internet repose sur de multiples facteurs, dont l'utilisation des langues locales dans les algorithmes. Dans le nouvel épisode du podcast Pouls avec le journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke, nous revenons sur ce problème.

Egalement dans cette nouvelle édition:🎙le Camerounais Cedric Junior Ndjana Avela, étudiant en double master en RussieVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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