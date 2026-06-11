https://fr.sputniknews.africa/20260611/la-philosophie-du-penseur-algerien-malek-bennabi-a-t-elle-sa-place-dans-le-monde-daujourdhui--1086573032.html
La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Youssef Girard, historien et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, reviens sur... 11.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-11T12:45+0200
2026-06-11T12:45+0200
2026-06-11T12:45+0200
afrique en marche
podcasts
colonisation
algérie
étude
histoire
société
puissance
victimes
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0b/1086574674_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_78c252cdd795489dca7d72adb96e5235.jpg
La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Youssef Girard, historien et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, reviens sur le concept de "colonisabilité" dans la philosophie sociale du grand penseur et réformateur algérien Malek Bennabi, à l’occasion de la sortie de son livre "Une lecture de Malek Bennabi".
Dr Youssef Girard estime que Malek Bennabi (1905–1973) est l'une des figures intellectuelles majeures de l'Algérie contemporaine, qu'il est né à Constantine, qu'il a reçu une formation bilingue en arabe et en français et qu'en 1930 il a poursuivi ses études en France à l'École spéciale de mécanique et d'électricité.Selon Youssef Girard, le concept de "colonisabilité" est central chez Malek Bennabi et il faut le situer dans sa lecture de l'histoire des sociétés musulmanes, notamment dans l'idée d'une "ère post‑almohadienne" de déclin. La "colonisabilité" n'est pas pour Bennabi une justification de la colonisation, mais l'ensemble des facteurs internes qui rendent une société vulnérable à une domination extérieure — autrement dit, il s'efforce de comprendre pourquoi certaines sociétés ont été colonisées, au‑delà de la puissance européenne.L’historien ajoute que Malek Bennabi invite à déplacer le regard vers les sociétés colonisées et leurs dynamiques propres: loin d'être de simples victimes, ces peuples redeviennent des acteurs de leur histoire. En redonnant aux sociétés dominées responsabilité et capacité d'action, Bennabi leur restitue une dignité intellectuelle et humaine et articule la critique du colonialisme avec une réflexion sur les conditions internes du renouveau des sociétés musulmanes.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
algérie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0b/1086574674_0:21:1024:789_1920x0_80_0_0_d0fe94b0fcc89b841145d2d7c77e4de5.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, colonisation, algérie, étude, histoire, société, puissance, victimes, аудио
podcasts, colonisation, algérie, étude, histoire, société, puissance, victimes, аудио
La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Youssef Girard, historien et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, reviens sur le concept de "colonisabilité" dans la philosophie sociale du grand penseur et réformateur algérien Malek Bennabi, à l’occasion de la sortie de son livre "Une lecture de Malek Bennabi".
Dr Youssef Girard estime que Malek Bennabi (1905–1973) est l'une des figures intellectuelles majeures de l'Algérie contemporaine, qu'il est né à Constantine, qu'il a reçu une formation bilingue en arabe et en français et qu'en 1930 il a poursuivi ses études en France à l'École spéciale de mécanique et d'électricité.
"Profondément marqué par la spiritualité musulmane, Bennabi puise également son inspiration dans les travaux d'Ibn Khaldoun et de Friedrich Nietzsche. Dès les années 1930, il s'engage dans la réflexion politique et intellectuelle", a souligné Youssef Girard.
Selon Youssef Girard, le concept de "colonisabilité" est central chez Malek Bennabi et il faut le situer dans sa lecture de l'histoire des sociétés musulmanes, notamment dans l'idée d'une "ère post‑almohadienne" de déclin. La "colonisabilité" n'est pas pour Bennabi une justification de la colonisation, mais l'ensemble des facteurs internes qui rendent une société vulnérable à une domination extérieure — autrement dit, il s'efforce de comprendre pourquoi certaines sociétés ont été colonisées, au‑delà de la puissance
européenne.
L’historien ajoute que Malek Bennabi invite à déplacer le regard vers les sociétés colonisées et leurs dynamiques propres: loin d'être de simples victimes, ces peuples redeviennent des acteurs de leur histoire. En redonnant aux sociétés dominées responsabilité et capacité d'action, Bennabi leur restitue une dignité intellectuelle et humaine et articule la critique du colonialisme avec une réflexion sur les conditions
internes du renouveau des sociétés musulmanes.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!