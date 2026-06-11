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La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?

La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ?

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Youssef Girard, historien et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, reviens sur... 11.06.2026, Sputnik Afrique

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La philosophie du penseur algérien Malek Bennabi a-t-elle sa place dans le monde d’aujourd’hui ? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Youssef Girard, historien et auteur, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, reviens sur le concept de "colonisabilité" dans la philosophie sociale du grand penseur et réformateur algérien Malek Bennabi, à l’occasion de la sortie de son livre "Une lecture de Malek Bennabi".

Dr Youssef Girard estime que Malek Bennabi (1905–1973) est l'une des figures intellectuelles majeures de l'Algérie contemporaine, qu'il est né à Constantine, qu'il a reçu une formation bilingue en arabe et en français et qu'en 1930 il a poursuivi ses études en France à l'École spéciale de mécanique et d'électricité.Selon Youssef Girard, le concept de "colonisabilité" est central chez Malek Bennabi et il faut le situer dans sa lecture de l'histoire des sociétés musulmanes, notamment dans l'idée d'une "ère post‑almohadienne" de déclin. La "colonisabilité" n'est pas pour Bennabi une justification de la colonisation, mais l'ensemble des facteurs internes qui rendent une société vulnérable à une domination extérieure — autrement dit, il s'efforce de comprendre pourquoi certaines sociétés ont été colonisées, au‑delà de la puissance européenne.L’historien ajoute que Malek Bennabi invite à déplacer le regard vers les sociétés colonisées et leurs dynamiques propres: loin d'être de simples victimes, ces peuples redeviennent des acteurs de leur histoire. En redonnant aux sociétés dominées responsabilité et capacité d'action, Bennabi leur restitue une dignité intellectuelle et humaine et articule la critique du colonialisme avec une réflexion sur les conditions internes du renouveau des sociétés musulmanes.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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