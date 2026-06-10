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Sénégal: le FMI aide-t-il le pays ou l'enfonce-t-il davantage dans la crise?
Sénégal: le FMI aide-t-il le pays ou l'enfonce-t-il davantage dans la crise?
Sputnik Afrique
Au Sénégal, les débats autour de la dette et du FMI dépassent désormais le cadre des tensions au sommet de l’État. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert... 10.06.2026, Sputnik Afrique
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Sénégal: le FMI aide-t-il le pays ou l'enfonce-t-il davantage dans la crise?
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Au Sénégal, les débats autour de la dette et du FMI dépassent désormais le cadre des tensions au sommet de l’État. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert estime qu’il ne s’agit pas d’une simple querelle politique, mais d’un véritable affrontement entre deux visions du développement et de la souveraineté du pays.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, Demba Moussa Dembélé, économiste sénégalais et président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Developpement (ARCADE), analyse les tensions politiques et économiques qui agitent actuellement le Sénégal.Alors que la dette publique et les relations avec le FMI alimentent les débats, l’expert estime qu'il ne s'agit pas d'une crise politique, mais d'une clarification entre deux visions du pays: la continuité des politiques traditionnelles ou la rupture promise par le PASTEF et incarnée par le duo Sonko-Diomaye.Selon lui, la question du FMI se trouve au cœur de cette divergence. L'économiste considère que les politiques d'austérité appliquées depuis plusieurs décennies ont davantage entretenu la dépendance qu'elles n'ont favorisé le développement, posant ainsi la question de la capacité du Sénégal à construire son avenir à partir de ses propres ressources. Une analyse qui amène à s'interroger sur la capacité du pays à construire son développement à partir de ses propres ressources et selon ses propres priorités.
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Sénégal: le FMI aide-t-il le pays ou l'enfonce-t-il davantage dans la crise?
Au Sénégal, les débats autour de la dette et du FMI dépassent désormais le cadre des tensions au sommet de l’État. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert estime qu’il ne s’agit pas d’une simple querelle politique, mais d’un véritable affrontement entre deux visions du développement et de la souveraineté du pays.
Dans cet épisode d'Avenir Souverain
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économiste sénégalais et président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Developpement (ARCADE), analyse les tensions politiques et économiques
qui agitent actuellement le Sénégal.
Alors que la dette publique et les relations avec le FMI alimentent les débats, l’expert estime qu'il ne s'agit pas d'une crise politique, mais d'une clarification entre deux visions du pays: la continuité des politiques traditionnelles ou la rupture promise par le PASTEF et incarnée par le duo Sonko-Diomaye.
Selon lui, la question du FMI se trouve au cœur de cette divergence. L'économiste considère que les politiques d'austérité
appliquées depuis plusieurs décennies ont davantage entretenu la dépendance qu'elles n'ont favorisé le développement, posant ainsi la question de la capacité du Sénégal à construire son avenir à partir de ses propres ressources. Une analyse qui amène à s'interroger sur la capacité du pays à construire son développement à partir de ses propres ressources et selon ses propres priorités.
“Le FMI est au Sénégal depuis plus de quarante-cinq ans. Pourtant, aucune des politiques qu'il a soutenues n'a permis d'améliorer durablement la situation du pays. Partout où il est passé, nous avons vu les mêmes recettes d'austérité, les mêmes formes de dépendance et les mêmes difficultés sociales. C'est pourquoi je pense que le Sénégal doit chercher d'autres voies de financement et de développement conformes à ses choix souverains”, affirme Demba Moussa Dembélé.