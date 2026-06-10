https://fr.sputniknews.africa/20260610/neocolonialisme-cest-finalement-la-colonisation-qui-continue-sous-dautres-formes-1086540893.html

Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes"

Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes"

Sputnik Afrique

Plusieurs intellectuels africains estiment que les effets de la colonisation sont encore perceptibles aujourd'hui. Pour Sputnik Afrique, le Dr. Jean-Marie... 10.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-10T09:35+0200

2026-06-10T09:35+0200

2026-06-10T09:35+0200

zone de contact

podcasts

néo-colonialisme

afrique

lutte

influence

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0a/1086540723_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_f2751b254386dae242ef63a0f297e65f.jpg

Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes" Sputnik Afrique Plusieurs intellectuels africains estiment que les effets de la colonisation sont encore perceptibles aujourd'hui. Pour Sputnik Afrique, le Dr. Jean-Marie Nduwayo, historien burundais et enseignant-chercheur au département d'Histoire à l'Université du Burundi a commenté ces affirmations.

Retrouvez également dans cette émission:- Mahamane Nourri, analyste sociopolitique nigérien, sur la visite d'état du président nigérien en Turquie;- Ngagne Demba Fall, enseignant -chercheur en communication à l’Université Cheikh Anta Diop, sur l'élection d'Ousmane Sonko à la tête du PASTEF au Sénégal;- La journée du patriotisme au Burundi.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, néo-colonialisme, afrique, lutte, influence