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Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes"
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Plusieurs intellectuels africains estiment que les effets de la colonisation sont encore perceptibles aujourd'hui. Pour Sputnik Afrique, le Dr. Jean-Marie... 10.06.2026, Sputnik Afrique
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Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes"
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Plusieurs intellectuels africains estiment que les effets de la colonisation sont encore perceptibles aujourd'hui. Pour Sputnik Afrique, le Dr. Jean-Marie Nduwayo, historien burundais et enseignant-chercheur au département d'Histoire à l'Université du Burundi a commenté ces affirmations.
Retrouvez également dans cette émission:- Mahamane Nourri, analyste sociopolitique nigérien, sur la visite d'état du président nigérien en Turquie;- Ngagne Demba Fall, enseignant -chercheur en communication à l’Université Cheikh Anta Diop, sur l'élection d'Ousmane Sonko à la tête du PASTEF au Sénégal;- La journée du patriotisme au Burundi.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Néocolonialisme: "C'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes"
Plusieurs intellectuels africains estiment que les effets de la colonisation sont encore perceptibles aujourd'hui. Pour Sputnik Afrique, le Dr. Jean-Marie Nduwayo, historien burundais et enseignant-chercheur au département d'Histoire à l'Université du Burundi a commenté ces affirmations.
"Il a été mis en place une forte dépendance économique caractérisée par des aides extérieures. On voit aussi que la grande caractéristique de l'économie africaine, c'est la faiblesse, c'est le faible taux d'industrialisation de la plupart des pays", a déclaré M.Nduwayo.
"Durant la colonisation, les pays africains fournissaient les matières premières et consommaient des produits finis. Bon, il y a aussi l'héritage, ou alors une autre forme que l'on peut donner de cette forme de continuité. Bon, ils demandent d'une autre manière. On a l'impression, à travers ce que certains appellent le néocolonialisme, on a l'impression que c'est finalement la colonisation qui continue sous d'autres formes", a ajouté l'historien burundais.
Retrouvez également dans cette émission:
- Mahamane Nourri, analyste sociopolitique nigérien, sur la visite d'état du président nigérien en Turquie;
- Ngagne Demba Fall, enseignant -chercheur en communication à l’Université Cheikh Anta Diop, sur l'élection d'Ousmane Sonko à la tête du PASTEF au Sénégal;
- La journée du patriotisme au Burundi.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !