https://fr.sputniknews.africa/20260609/quels-sont-les-resultats-de-la-visite-de-la-presidente-tanzanienne-en-russie--une-analyse--1086504998.html

Quels sont les résultats de la visite de la présidente tanzanienne en Russie ? Une analyse

Quels sont les résultats de la visite de la présidente tanzanienne en Russie ? Une analyse

Sputnik Afrique

La visite de la Présidente tanzanienne en Russie renforce les liens et ouvre la voie aux investissements, selon un expert sud-africain. 09.06.2026, Sputnik Afrique

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🇹🇿🇷🇺 Cette visite d'État, une première depuis 1969, marque un pivot stratégique de la Tanzanie vers l'Est, a déclaré à Sputnik Afrique Tafadzwa Ruzive, expert en financement du développement de l'Université Nelson-Mandela.Selon lui, ce déplacement devrait attirer plus de 2 milliards de dollars d'investissements russes sur 3 à 5 ans, ciblant:🔸 le tourisme et l'aviation,🔸 la recherche nucléaire,🔸 la santé,🔸 la logistique,🔸 la production de vaccins.L’afflux d’investissements contribuerait à repositionner la Tanzanie "en tant que pôle régional pour les investissements maritimes et logistiques", a déclaré Ruzive.👉 Un centre de production de vaccins soutenu par Moscou renforcerait la souveraineté sanitaire de la Tanzanie et réduirait sa dépendance envers l'aide occidentale conditionnée, note l'expert.La visite renforce aussi le Sud global en intensifiant les investissements Sud-Sud et en donnant à l’Afrique un ancrage géopolitique plus solide sur la côte est-africaine, a conclu l’expert.🇹🇿Samia Suluhu Hassan a effectué sa visite d'État en Russie du 3 au 5 juin, pour rencontrer le Président Poutine et participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg #spief2026.

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