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Match Russie–Burkina Faso: "un résultat un peu lourd concernant la physionomie du match"
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La Russie et le Burkina Faso se sont affrontés lors d’un match amical à Volgograd. Les Russes se sont imposés sur le score de 3-0. Au micro de Sputnik Afrique... 09.06.2026, Sputnik Afrique
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Match Russie–Burkina Faso: "un résultat un peu lourd concernant la physionomie du match"
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La Russie et le Burkina Faso se sont affrontés lors d’un match amical à Volgograd. Les Russes se sont imposés sur le score de 3-0. Au micro de Sputnik Afrique, le sélectionneur des Étalons, Amir Abdou, est revenu sur la prestation de son équipe.
Dans cette émission, retrouvez également:- Mohamed Konaté, joueur du Burkina Faso, sur le même sujet;- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau et de l’environnement;- Pr Bouréma Kansaye, ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Aliou Tounkara, membre du CNT et président de la Maison russe de Bamako, à propos de la Journée de la langue russe au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Match Russie–Burkina Faso: "un résultat un peu lourd concernant la physionomie du match"
La Russie et le Burkina Faso se sont affrontés lors d’un match amical à Volgograd. Les Russes se sont imposés sur le score de 3-0. Au micro de Sputnik Afrique, le sélectionneur des Étalons, Amir Abdou, est revenu sur la prestation de son équipe.
"Écoutez, j'ai trouvé le résultat un peu lourd concernant la physionomie du match. On a pris deux buts assez rapidement", a déclaré au micro de Zone de Contact Amir Abdou, sélectionneur du Burkina Faso.
"On s'est fait un petit peu punir rapidement. Le numéro 8, Umarov, je crois, qui joue au Spartak de Moscou, nous a fait beaucoup de mal dans l'entrejeu voilà et moi j'avais dit à mes joueurs qu'on devait être chirurgical sur ce match-là. Le peu d'occasions qu'on pouvait avoir, il fallait les finir. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Voilà après c'est difficile à jouer à 10 contre une belle équipe comme la Russie pendant 60 minutes", a ajouté le sélectionneur du Burkina Faso.
Dans cette émission, retrouvez également:
- Mohamed Konaté, joueur du Burkina Faso, sur le même sujet;
- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau et de l’environnement;
- Pr Bouréma Kansaye, ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Aliou Tounkara, membre du CNT et président de la Maison russe de Bamako, à propos de la Journée de la langue russe au Mali.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !