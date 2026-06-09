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Match Russie–Burkina Faso: "un résultat un peu lourd concernant la physionomie du match"

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Sputnik Afrique

La Russie et le Burkina Faso se sont affrontés lors d’un match amical à Volgograd. Les Russes se sont imposés sur le score de 3-0. Au micro de Sputnik Afrique... 09.06.2026, Sputnik Afrique

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Match Russie–Burkina Faso: "un résultat un peu lourd concernant la physionomie du match" Sputnik Afrique La Russie et le Burkina Faso se sont affrontés lors d’un match amical à Volgograd. Les Russes se sont imposés sur le score de 3-0. Au micro de Sputnik Afrique, le sélectionneur des Étalons, Amir Abdou, est revenu sur la prestation de son équipe.

Dans cette émission, retrouvez également:- Mohamed Konaté, joueur du Burkina Faso, sur le même sujet;- Franck Russel Ateba, militant écologiste camerounais et président du Consortium pour la nature, l’environnement et le développement durable, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau et de l’environnement;- Pr Bouréma Kansaye, ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Aliou Tounkara, membre du CNT et président de la Maison russe de Bamako, à propos de la Journée de la langue russe au Mali.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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