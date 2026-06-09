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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
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Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la... 09.06.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
Sputnik Afrique
Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la jeunesse africaine, comme le manque d'emplois ou d’accompagnement dans le domaine scientifique. C'est là où un acteur fort comme la Russie peut jouer un rôle crucial.
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"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"

17:11 09.06.2026
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Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la jeunesse africaine, comme le manque d'emplois ou d’accompagnement dans le domaine scientifique. C'est là où un acteur fort comme la Russie peut jouer un rôle crucial.
"Je pense que l'Afrique en général a pris conscience, et cette génération n'est pas comme la génération d'hier qui dormait," a déclaré cet activiste de la République démocratique du Congo.
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