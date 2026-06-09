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"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
Sputnik Afrique
Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la... 09.06.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"
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Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la jeunesse africaine, comme le manque d'emplois ou d’accompagnement dans le domaine scientifique. C'est là où un acteur fort comme la Russie peut jouer un rôle crucial.
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