https://fr.sputniknews.africa/20260609/lafrique-est-un-grand-chantier-qui-a-besoin-daccompagner-des-millions-de-talents-1086522809.html

"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"

"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents"

Sputnik Afrique

Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la... 09.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-09T17:11+0200

2026-06-09T17:11+0200

2026-06-09T17:11+0200

pouls

radio

jeunesse

jeunes

république démocratique du congo (rdc)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/09/1086522615_0:0:596:335_1920x0_80_0_0_95cb653a6ca679d4970009ebac7188d3.jpg

"L'Afrique est un grand chantier" qui a besoin d'"accompagner des millions de talents" Sputnik Afrique Journaliste et expert en santé publique et en gouvernance, John Busomoke retrace au micro de Sputnik l'éventail des défis qui se posent aujourd'hui devant la jeunesse africaine, comme le manque d'emplois ou d’accompagnement dans le domaine scientifique. C'est là où un acteur fort comme la Russie peut jouer un rôle crucial.

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

radio, jeunesse, jeunes, république démocratique du congo (rdc), аудио