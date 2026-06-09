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La Russie présentera son arsenal naval de nouvelle génération au salon "Flotte 2026"
La Russie présentera son arsenal naval de nouvelle génération au salon "Flotte 2026"
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Des navires sans pilote à intelligence artificielle, des frégates furtives et des sous-marins d'attaque de pointe… Toutes ces innovations seront dévoilées à... 09.06.2026, Sputnik Afrique
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"Flotte 2026", qui débutera le 10 juin, présentera:🔸 Systèmes sans pilote – première présentation publique: découvrez les USV Breeze, BEK 6 et Orkan, ainsi que les véhicules sous-marins autonomes MMT 300 et Klavessine 1RE. Tous sont équipés d'un système de contrôle assisté par IA et d'une coque furtive composite pour un fonctionnement silencieux et intelligent.🔸 Flotte de surface – furtivité et intelligence : la frégate Project 11356 NG (défense aérienne intégrée), la corvette de classe Tigr (radar Zaslon), la corvette Karakourt E et le dragueur de mines Alexandrite E. Chacun de ces navires est conçu avec des technologies furtives de pointe et une intégration robotique poussée.🔸 Puissance sous-marine – redoutable et discrète: les sous-marins diesel-électriques des projets 636 et 677E Amour 1650. Ils combinent puissance de feu torpilles-missiles, signature radar considérablement réduite et autonomie sous-marine accrue.🔸 Équipements côtiers – opérationnels et éprouvés : le système de missiles Roubej ME et un arsenal complet d’armes déjà en service actif au sein du ministère russe de la Défense, du Service fédéral russe de sécurité et du ministère des Situations d'urgence.Avec 75 présentations et discussions programmées avec les marines alliées, Rosoboronexport renforce clairement les exportations maritimes et l’indépendance technologique de la Russie.
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La Russie présentera son arsenal naval de nouvelle génération au salon "Flotte 2026"

07:50 09.06.2026
© AP Photo / Tatan SyuflanaОтряд кораблей ТОФ в Индонезии
Отряд кораблей ТОФ в Индонезии - Sputnik Afrique, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
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Des navires sans pilote à intelligence artificielle, des frégates furtives et des sous-marins d'attaque de pointe… Toutes ces innovations seront dévoilées à Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg, par le fabricant d'armements d'État russe, Rosoboronexport.
"Flotte 2026", qui débutera le 10 juin, présentera:

🔸 Systèmes sans pilote – première présentation publique: découvrez les USV Breeze, BEK 6 et Orkan, ainsi que les véhicules sous-marins autonomes MMT 300 et Klavessine 1RE. Tous sont équipés d'un système de contrôle assisté par IA et d'une coque furtive composite pour un fonctionnement silencieux et intelligent.

🔸 Flotte de surface – furtivité et intelligence : la frégate Project 11356 NG (défense aérienne intégrée), la corvette de classe Tigr (radar Zaslon), la corvette Karakourt E et le dragueur de mines Alexandrite E. Chacun de ces navires est conçu avec des technologies furtives de pointe et une intégration robotique poussée.

🔸 Puissance sous-marine – redoutable et discrète: les sous-marins diesel-électriques des projets 636 et 677E Amour 1650. Ils combinent puissance de feu torpilles-missiles, signature radar considérablement réduite et autonomie sous-marine accrue.

🔸 Équipements côtiers – opérationnels et éprouvés : le système de missiles Roubej ME et un arsenal complet d’armes déjà en service actif au sein du ministère russe de la Défense, du Service fédéral russe de sécurité et du ministère des Situations d'urgence.

Avec 75 présentations et discussions programmées avec les marines alliées, Rosoboronexport renforce clairement les exportations maritimes et l’indépendance technologique de la Russie.
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