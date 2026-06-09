"Pour la guerre mentale, le territoire n’est pas une fin en soi, c’est plutôt une conséquence. Comme vous l’avez très justement mentionné, après que le système de l’État et de la société se dégrade par rapport aux fondements culturels et historiques sur lesquels il reposait auparavant, en y renonçant de fait, il se voit privé de ce que la science appelle la subjectivité. C’est-à-dire que les gens qui vivent sur ce territoire cessent de diriger leur destin, et on commence à les diriger, à les manipuler. Vous vous souvenez, nous parlions au début de manipulation, de techniques marketing. Manipuler de l’extérieur, bien sûr, en étayant cela par des ressources de travail informationnel, des institutions. Vous venez de le dire. Le contrôle des médias, avant tout les médias. Deuxièmement, l’introduction constante des narratifs voulus — de la peur et de la haine à, à l’inverse, l’amour envers qui il faut, et envers qui il ne faut pas, la haine. Par l’argent et les finances, on achète ces mêmes élites. Ainsi, les technologies sont rodées. Les objectifs, pour ce qui est de la guerre mentale, sont assez clairs".