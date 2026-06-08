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Un drone ukrainien a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à la Crimée
Un drone ukrainien a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à la Crimée
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Un drone a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à Simferopol. 08.06.2026, Sputnik Afrique
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L'attaque a tué le conducteur adjoint, blessé le conducteur, selon le gouverneur de la Crimée. Il n'y a pas de victimes parmi les passagers. Les passagers de tous les trains en Crimée ont été évacués après l'attaque et le trafic ferroviaire régulier sur la péninsule est suspendu.
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08:01 08.06.2026 (Mis à jour: 10:09 08.06.2026)
Un drone a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à Simferopol.
L'attaque a tué le conducteur adjoint, blessé le conducteur, selon le gouverneur de la Crimée. Il n'y a pas de victimes parmi les passagers.
Les passagers de tous les trains en Crimée ont été évacués après l'attaque et le trafic ferroviaire régulier sur la péninsule est suspendu.