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Un drone ukrainien a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à la Crimée

Un drone ukrainien a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à la Crimée

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Un drone a attaqué un train de voyageurs reliant Moscou à Simferopol. 08.06.2026, Sputnik Afrique

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L'attaque a tué le conducteur adjoint, blessé le conducteur, selon le gouverneur de la Crimée. Il n'y a pas de victimes parmi les passagers. Les passagers de tous les trains en Crimée ont été évacués après l'attaque et le trafic ferroviaire régulier sur la péninsule est suspendu.

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