Le Mali a réussi plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes

Une importante base de repli terroriste a été prise pour cible dans la zone de Sandaré (Kayes). Une trentaine de terroristes ainsi que plusieurs motos ont été détruits.
Une autre frappe a visé le refuge d’une vingtaine de terroristes à Doro, près de Gao, où plusieurs motos avaient été identifiées.
Un camion chargé de matériel logistique appartenant aux terroristes a été détruit dans la même zone.
Enfin, l’armée a ciblé une tente servant de refuge et plusieurs motos, dont certaines étaient équipées d’armes.