Le Mali a réussi plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes

Une importante base de repli terroriste a été prise pour cible dans la zone de Sandaré (Kayes). Une trentaine de terroristes ainsi que plusieurs motos ont été détruits. Une importante base de repli terroriste a été prise pour cible dans la zone de Sandaré (Kayes). Une trentaine de terroristes ainsi que plusieurs motos ont été détruits.

Une autre frappe a visé le refuge d’une vingtaine de terroristes à Doro, près de Gao, où plusieurs motos avaient été identifiées. Une autre frappe a visé le refuge d’une vingtaine de terroristes à Doro, près de Gao, où plusieurs motos avaient été identifiées.

Un camion chargé de matériel logistique appartenant aux terroristes a été détruit dans la même zone. Un camion chargé de matériel logistique appartenant aux terroristes a été détruit dans la même zone.