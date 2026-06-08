Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260608/le-mali-a-reussi-plusieurs-frappes-contre-des-groupes-armes-terroristes-1086475405.html
Le Mali a réussi plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes
Le Mali a réussi plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes
Sputnik Afrique
08.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-08T07:58+0200
2026-06-08T08:33+0200
mali
armée
terrorisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/1f/1086241805_9:0:596:330_1920x0_80_0_0_9a6cfecbcc23fe60f5dfad68aa66efa7.jpg
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/1f/1086241805_82:0:522:330_1920x0_80_0_0_4236db61093d8516f0458a8ba762ac64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mali, armée, terrorisme
mali, armée, terrorisme

Le Mali a réussi plusieurs frappes contre des groupes armés terroristes

07:58 08.06.2026 (Mis à jour: 08:33 08.06.2026)
© telegram sputnik_afriqueL'armée malienne débusque un groupe armé terroriste près de Niono, dans le centre du pays
L'armée malienne débusque un groupe armé terroriste près de Niono, dans le centre du pays - Sputnik Afrique, 1920, 08.06.2026
© telegram sputnik_afrique
S'abonner
Une importante base de repli terroriste a été prise pour cible dans la zone de Sandaré (Kayes). Une trentaine de terroristes ainsi que plusieurs motos ont été détruits.
Une autre frappe a visé le refuge d’une vingtaine de terroristes à Doro, près de Gao, où plusieurs motos avaient été identifiées.
Un camion chargé de matériel logistique appartenant aux terroristes a été détruit dans la même zone.
Enfin, l’armée a ciblé une tente servant de refuge et plusieurs motos, dont certaines étaient équipées d’armes.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала