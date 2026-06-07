https://fr.sputniknews.africa/20260607/ousmane-sonko-president-de-lassemblee-nationale-quel-avenir-politique-pour-le-senegal-1086491618.html

Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?

Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?

Sputnik Afrique

La vie politique au Sénégal a été secouée par le limogeage surprise d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre par le président Diomaï Faï le 22 mai 2026... 07.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-07T10:19+0200

2026-06-07T10:19+0200

2026-06-10T10:19+0200

regards honnêtes

podcasts

sénégal

ousmane sonko

enjeu

restructuration

transformation

influence

occident

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/0a/1086542053_38:0:1873:1032_1920x0_80_0_0_d9009001899320ae99c0a456ef367bdd.jpg

Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal? Sputnik Afrique La vie politique au Sénégal a été secouée par le limogeage surprise d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre par le président Diomaï Faï le 22 mai 2026. Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, analyse les enjeux de cette séquence.

Selon le Dr Serge Simon Soho, ces événements soulèvent de nombreuses questions sur les motivations et les enjeux politiques qui les sous-tendent.Au-delà des enjeux politiques nationaux, les experts soulignent que le combat mené par Ousmane Sonko s'inscrit dans une dynamique plus large de remise en cause de l'influence occidentale en Afrique et de recherche de souveraineté économique et militaire du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

sénégal

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, sénégal, ousmane sonko, enjeu, restructuration, transformation, influence, occident, аудио