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Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?
Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?
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La vie politique au Sénégal a été secouée par le limogeage surprise d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre par le président Diomaï Faï le 22 mai 2026... 07.06.2026, Sputnik Afrique
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Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?
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La vie politique au Sénégal a été secouée par le limogeage surprise d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre par le président Diomaï Faï le 22 mai 2026. Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, analyse les enjeux de cette séquence.
Selon le Dr Serge Simon Soho, ces événements soulèvent de nombreuses questions sur les motivations et les enjeux politiques qui les sous-tendent.Au-delà des enjeux politiques nationaux, les experts soulignent que le combat mené par Ousmane Sonko s'inscrit dans une dynamique plus large de remise en cause de l'influence occidentale en Afrique et de recherche de souveraineté économique et militaire du continent.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Ousmane Sonko, Président de l'Assemblée Nationale: quel avenir politique pour le Sénégal?
10:19 07.06.2026 (Mis à jour: 10:19 10.06.2026)
La vie politique au Sénégal a été secouée par le limogeage surprise d'Ousmane Sonko du poste de Premier ministre par le président Diomaï Faï le 22 mai 2026. Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, analyse les enjeux de cette séquence.
Selon le Dr Serge Simon Soho, ces événements soulèvent de nombreuses questions sur les motivations et les enjeux politiques qui les sous-tendent.
"Le Sénégal transforme ce débat en une discussion qui concerne l'ensemble de la classe politique, avec une nouvelle dynamique. Pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure: il y a restructuration. L'avantage, c'est que le camp qui prendra l'initiative aura les mains libres pour avancer sereinement, avec l'appui du peuple sénégalais".
Au-delà des enjeux politiques nationaux, les experts soulignent que le combat mené par Ousmane Sonko s'inscrit dans une dynamique plus large de remise en cause de l'influence occidentale en Afrique et de recherche de souveraineté économique et militaire du continent.
"Les forces impérialistes européennes ne veulent pas des leaders souverains en Afrique. Ça, ça ne devrait même plus être une question. C'est clair que si vous dites que vous voulez la souveraineté de l'Afrique sur le plan économique, c'est-à-dire vous voulez une Afrique qui va se développer comme le font aujourd'hui la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Taïwan ou bien le Brésil, mais attendez, vous enlevez le beefsteak dans la bouche de ceux qui vivent de l'Afrique depuis 400 ans", a souligné Serge Simon Soho.
"Les Africains doivent comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'enfant, comme nous aimons souvent le dire. Ce n'est pas de la gaminerie. C'est un travail d'adulte. Donc Sonko sait ce qu'il fait et je crois qu' il va se donner les moyens pour ne pas être une énième matière africaine sur la voie de la souveraineté. De plein et entière à des peuples africains".
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