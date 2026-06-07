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Ousmane Sonko a été réélu à l’unanimité à la tête du parti au pouvoir au Sénégal
Ousmane Sonko a été réélu à l’unanimité à la tête du parti au pouvoir au Sénégal
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L'ancien président du Parlement et ex-Premier ministre, démis de ses fonctions en mai, a reçu 589 votes, rapportent les médias locaux. 07.06.2026, Sputnik Afrique
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Il dirige le PASTEF depuis sa création en 2014.👉🏾 Lorsqu'il était Premier ministre, M. Sonko avait critiqué la présence militaire française dans le pays et le système du franc CFA, et avait appelé à une réforme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il s'était également prononcé contre l'imposition des valeurs occidentales aux Africains.
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L'ancien président du Parlement et ex-Premier ministre, démis de ses fonctions en mai, a reçu 589 votes, rapportent les médias locaux.
Il dirige le PASTEF depuis sa création en 2014.
👉🏾 Lorsqu'il était Premier ministre, M. Sonko avait critiqué la présence militaire française dans le pays et le système du franc CFA, et avait appelé à une réforme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Il s'était également prononcé contre l'imposition des valeurs occidentales aux Africains.