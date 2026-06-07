L'Occident préfère "mettre le feu à la Terre entière", plutôt que de reconnaître ses torts - expert
© AP Photo / Alex BrandonEuropean Commission President Ursula von der Leyen, from left, British Prime Minister Keir Starmer, Finland's President Alexander Stubb, Ukraine's Volodymyr Zelensky, President Donald Trump, France's President Emmanuel Macron, Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, Germany's Chancellor Friedrich Merz and NATO Secretary General Mark Rutte pose for a group photo in the Grand Foyer of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington.
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Les élites européennes en viennent à "mener une politique contre les idées de liberté qu'elles prétendent défendre", a déclaré à Sputnik Afrique Alassane Aboubakar, directeur de la Compagnie sahélienne d'études et de réalisation d'infrastructures et environnement:
"Ils n'ont jamais reconnu qu'à certains moments, ils ont eu tort dans la marche de l'Histoire. Et qu'il fallait revenir en arrière, corriger ses erreurs. Cela ne peut que renforcer notre conviction qu'il n'y a rien à gagner avec les élites européennes et qu'il faut créer un autre monde avec d'autres personnes".
🇷🇺 Selon lui, la Russie, bien que dotée d'un important arsenal militaire, est une puissance plus "mature" que la France ou les États-Unis.