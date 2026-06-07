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L'Occident préfère "mettre le feu à la Terre entière", plutôt que de reconnaître ses torts - expert

L'Occident préfère "mettre le feu à la Terre entière", plutôt que de reconnaître ses torts - expert

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Les élites européennes en viennent à "mener une politique contre les idées de liberté qu'elles prétendent défendre", a déclaré à Sputnik Afrique Alassane... 07.06.2026, Sputnik Afrique

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🇷🇺 Selon lui, la Russie, bien que dotée d'un important arsenal militaire, est une puissance plus "mature" que la France ou les États-Unis.

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