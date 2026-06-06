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Quelles sont les causes profondes qui provoquent le déclin économique et social de la France?
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: "Voir l’Afrique... 06.06.2026, Sputnik Afrique
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Quelles sont les causes profondes qui provoquent le déclin économique et social de la France?
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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique les raisons profondes qui provoquent le déclin économique et industriel de la France, entrainé par un surendettement abyssal.
Sébastien Périmony explique que, sous De Gaulle, la France avait mis en place un système économique républicain inspiré du colbertisme, fondé sur un crédit national productif émis par une banque nationale. Ce dispositif permettait d’investir massivement dans les infrastructures, la santé, l’éducation et la recherche, assurant une base agricole et industrielle souveraine et prospère. Il ajoute que, après le départ de De Gaulle, deux étapes majeures ont précipité la désindustrialisation:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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11:30 06.06.2026 (Mis à jour: 11:31 10.06.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France, expert de l’Afrique et auteur du livre: "Voir l’Afrique avec les yeux du futur", explique les raisons profondes qui provoquent le déclin économique et industriel de la France, entrainé par un surendettement abyssal.
Sébastien Périmony
explique que, sous De Gaulle, la France avait mis en place un système économique républicain inspiré du colbertisme, fondé sur un crédit national productif émis par une banque nationale. Ce dispositif permettait d’investir massivement dans les infrastructures, la santé
, l’éducation et la recherche, assurant une base agricole et industrielle souveraine et prospère.
"Ce n'est pas la situation internationale actuelle, générée par le conflit ukrainien depuis février 2022 et par la guerre contre l’Iran et le contrôle du détroit d’Ormuz, qui crée malheureusement la désindustrialisation complète de l’économie de la France et de l’Europe en général. Les racines de cette régression civilisationnelle sont beaucoup plus profondes", a souligné l’expert.
Il ajoute que, après le départ de De Gaulle, deux étapes majeures ont précipité la désindustrialisation:
la loi de 1973, qui a interdit à la Banque de France de financer directement le Trésor, contraignant l’État à emprunter auprès de banques privées à des taux plus élevés;
la réforme de 1984, qui a supprimé la séparation entre banques d’affaires et banques de dépôt, ouvrant la porte, selon lui, à une spéculation financière incontrôlée.
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