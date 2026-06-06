La recomposition du système financier mondial prendra encore "un certain temps" - responsable russe
© telegram sputnik_afriqueLes familles les plus riches du monde tournent le dos au dollar, selon une banque suisse
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La recomposition du système financier mondial prendra encore "un certain temps" - vice-ministre russe des Finances.
Cette tendance se poursuit au niveau international et n'est pas en lien avec des sanctions imposées à la Russie par des pays occidentaux, a déclaré Ivan Tchebeskov au #SPIEF2026.
La Russie et ses partenaires doivent s’éloigner du système financier occidental, estime pour sa part Vladimir Tchistioukhine, premier vice-président de la Banque centrale.
Il note cependant que ce processus est long et complexe, car tous les pays n’y sont pas prêts.
Les responsables se sont exprimés lors de la session ""Recomposition du système financier mondial".
La Russie et ses partenaires doivent s’éloigner du système financier occidental, estime pour sa part Vladimir Tchistioukhine, premier vice-président de la Banque centrale.
Il note cependant que ce processus est long et complexe, car tous les pays n’y sont pas prêts.
Les responsables se sont exprimés lors de la session ""Recomposition du système financier mondial".