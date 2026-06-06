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Côte d'Ivoire: quatre permis de recherche aurifère attribués à des sociétés spécialisées
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Quatre permis de recherche de l’or viennent d’être attribués par les autorités ivoiriennes à des entreprises spécialisées, a-t-on de source officielle à... 06.06.2026, Sputnik Afrique
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Les décrets relatifs à l’octroi de ces autorisations de recherche du métal précieux, ont été adoptés lors du dernier conseil des ministres tenu récemment dans la métropole économique ivoirienne.Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts menées par les autorités ivoiriennes en vue de la diversification de l'économie nationale et de la promotion du secteur minier qui recèle un potentiel énorme.Ces permis de recherche d’une durée de 4 ans concernent les départements de Mankono (centre-ouest), de Daoukro (centre), M’Bahiakro (centre-est), de Dianra (centre), de Korhogo (nord) et de Boundiali (nord-ouest), selon le communiqué du Conseil des ministres.La production de l’or en Côte d’Ivoire a connu une croissance remarquable, avec un volume enregistré en 2024 de près de 59,12 tonnes, pour atteindre plus de 62 tonnes en 2025, selon les chiffres officiels.Ces performances sont le résultat de la mise en place d’un cadre réglementaire incitatif ainsi que de l’amélioration du climat des affaires dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.
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Côte d'Ivoire: quatre permis de recherche aurifère attribués à des sociétés spécialisées
Quatre permis de recherche de l’or viennent d’être attribués par les autorités ivoiriennes à des entreprises spécialisées, a-t-on de source officielle à Abidjan.
Les décrets relatifs à l’octroi de ces autorisations de recherche du métal précieux, ont été adoptés lors du dernier conseil des ministres tenu récemment dans la métropole économique ivoirienne.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts menées par les autorités ivoiriennes en vue de la diversification de l'économie nationale et de la promotion du secteur minier qui recèle un potentiel énorme.
Ces permis de recherche d’une durée de 4 ans concernent les départements de Mankono (centre-ouest), de Daoukro (centre), M’Bahiakro (centre-est), de Dianra (centre), de Korhogo (nord) et de Boundiali (nord-ouest), selon le communiqué du Conseil des ministres.
La production de l’or en Côte d’Ivoire a connu une croissance remarquable, avec un volume enregistré en 2024 de près de 59,12 tonnes, pour atteindre plus de 62 tonnes en 2025, selon les chiffres officiels.
Ces performances sont le résultat de la mise en place d’un cadre réglementaire incitatif ainsi que de l’amélioration du climat des affaires dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.