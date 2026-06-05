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Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky
Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky
Sputnik Afrique
Le Président russe l'a déclaré lors de la session plénière au Forum écomonique international de Saint-Pétersbourg. 05.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-05T17:23+0200
2026-06-05T17:37+0200
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Kiev demande une rencontre, mais commet des crimes horribles, comme la frappe sur Starobelsk, a souligné le Président russe. Une rencontre avec Zelensky est possible après la conclusion d’accords, selon lui.Les négociations avec l'Ukraine doivent être menées par des spécialistes des structures compétentes.La Russie a besoin d'accords inscrits dans une perspective historique durable, et non d'un simple cessez-le-feu à court terme, a martelé Poutine.
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Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky

17:23 05.06.2026 (Mis à jour: 17:37 05.06.2026)
© telegram sputnik_afriqueIl n’y a jamais eu d’isolement de la Russie, seulement des tentatives de la part de l’administration Biden - Poutine
Il n’y a jamais eu d’isolement de la Russie, seulement des tentatives de la part de l’administration Biden - Poutine - Sputnik Afrique, 1920, 05.06.2026
© telegram sputnik_afrique
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Le Président russe l'a déclaré lors de la session plénière au Forum écomonique international de Saint-Pétersbourg.
Kiev demande une rencontre, mais commet des crimes horribles, comme la frappe sur Starobelsk, a souligné le Président russe.
Une rencontre avec Zelensky est possible après la conclusion d’accords, selon lui.
Les négociations avec l'Ukraine doivent être menées par des spécialistes des structures compétentes.

La Russie a besoin d'accords inscrits dans une perspective historique durable, et non d'un simple cessez-le-feu à court terme, a martelé Poutine.
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