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Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky

Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky

Sputnik Afrique

Le Président russe l'a déclaré lors de la session plénière au Forum écomonique international de Saint-Pétersbourg. 05.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-05T17:23+0200

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Kiev demande une rencontre, mais commet des crimes horribles, comme la frappe sur Starobelsk, a souligné le Président russe. Une rencontre avec Zelensky est possible après la conclusion d’accords, selon lui.Les négociations avec l'Ukraine doivent être menées par des spécialistes des structures compétentes.La Russie a besoin d'accords inscrits dans une perspective historique durable, et non d'un simple cessez-le-feu à court terme, a martelé Poutine.

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