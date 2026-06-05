https://fr.sputniknews.africa/20260605/poutine-declare-ne-voir-pour-linstant-aucun-sens-a-rencontrer-zelensky-1086404730.html
Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky
Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky
Sputnik Afrique
Le Président russe l'a déclaré lors de la session plénière au Forum écomonique international de Saint-Pétersbourg. 05.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-05T17:23+0200
2026-06-05T17:23+0200
2026-06-05T17:37+0200
russie
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/05/1086404210_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fc2d0b9ad367462d6125ee39a1da3b6.jpg
Kiev demande une rencontre, mais commet des crimes horribles, comme la frappe sur Starobelsk, a souligné le Président russe. Une rencontre avec Zelensky est possible après la conclusion d’accords, selon lui.Les négociations avec l'Ukraine doivent être menées par des spécialistes des structures compétentes.La Russie a besoin d'accords inscrits dans une perspective historique durable, et non d'un simple cessez-le-feu à court terme, a martelé Poutine.
russie
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/05/1086404210_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_08007d1a42e53102b9e1016dfe8b8099.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, ukraine
Poutine déclare ne voir pour l’instant aucun sens à rencontrer Zelensky
17:23 05.06.2026 (Mis à jour: 17:37 05.06.2026)
Le Président russe l'a déclaré lors de la session plénière au Forum écomonique international de Saint-Pétersbourg.
Kiev demande une rencontre, mais commet des crimes horribles, comme la frappe sur Starobelsk, a souligné le Président russe.
Une rencontre avec Zelensky est possible après la conclusion d’accords, selon lui.
Les négociations avec l'Ukraine doivent être menées par des spécialistes des structures compétentes.
La Russie a besoin d'accords inscrits dans une perspective historique durable, et non d'un simple cessez-le-feu à court terme, a martelé Poutine.